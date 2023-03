Dorota Szelągowska jakiś czas temu wyznała w mediach, że jej ojczym miał być pedofilem. Tematu jednak nie drążono, ale z czasem wrócił on do prezenterki niczym bumerang. Gwiazda programu "Totalne remonty Szelągowskiej" została ponownie zapytana o sprawę, tym razem w podcaście "WojewódzkiKędzierski", którego była gościem. Kuba Wojewódzki, jako jeden z prowadzących, zaczął rozmowę ostrożnie. "Nigdy nie zadałem tego pytania. Nie dlatego, że się bałem, ale dlatego, że nie chciałem w przestrzeni publicznej tego tematu wałkować. On trochę wrócił z innej strony", zaczął Wojewódzki. "Kiedyś powiedziałaś publicznie, że twój ojczym był pedofilem", dodał. Dorota Szelągowska bez zastanowienia odpowiedziała: "Tak". "Co się z nim stało?", zapytał Wojewódzki. Odpowiedź prezenterki telewizyjnej jest szokująca. Zdecydowała się opowiedzieć o szczegółach. Historia jest wstrząsająca!

Dorota Szelągowska wyznaje, że jej ojczym był pedofilem! Wstrząsające. "Zły człowiek"

Dorota Szelągowska zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie Kuby Wojewódzkiego, które dotyczyło jej ojczyma-pedofila. Wojewódzki ciekawy był, czy mężczyzna poniósł jakiekolwiek konsekwencje swoich czynów.

- Mój ojczym mnie najprawdopodobniej nie skrzywdził - powiedziała Dorota Szelągowska, dodając, że wie natomiast o innych przypadkach. - Nie mam wielu wspomnień z tego czasu. (...) Moja mama, jak powiedziałam o tym głośno, bała się, że on nas pozwie. Ja jej odpowiedziałam: mamo, po pierwsze nie nas, tylko mnie. A po drugie: zapraszam. (...) Jest złym człowiekiem. Nie lubię w moim życiu trzech osób, mam do nich pretensje. On jest jedną z tych osób. Gdybym go zobaczyła na ulicy... Nie wiem, jak bym się zachowała - wyznała wprost gwiazda programu "Totalne remonty Szelągowskiej".

Wielu fanów Doroty przeżyło szok, bo do tej pory nie słyszało tej historii, o czym świadczą komentarze w mediach społecznościowych. Filmik z udziałem Szelągowskiej w podcaście "WojewódzkiKędzierski" obiegł internet z prędkością światła, a ludzie współczują prezenterce przykrych doświadczeń z ojczymem.

