Na Instagramie Joanna Koroniewska zdradziła, że przytrafiła jej się pechowa kontuzja. Z pozoru błaha, bo dotyczy tylko palca, ale wystarczy, by utrudnić codzienne funkcjonowanie i wykluczyć aktorkę z aktywności sportowych, które tak uwielbia.

Zobacz też: Gwiazdy w fikuśnych nakryciach głowy na premierze. Natalia Kukulska zapomniała kapelusza, przyszła za to z córką

Dowbor podejrzewa żonę o sztuczkę! Koroniewska nie może teraz trenować

Na opublikowanym wideo widać, jak Maciej Dowbor z uśmiechem na twarzy nosi żonę na rękach. Zamiast narzekać na uraz, aktorka potraktowała sprawę z dystansem, pisząc w opisie do nagrania.

Dowbor podejrzewa, że zrobiłam to specjalnie?! Nie ukrywam, że bycie noszoną na rękach to przyjemna sprawa, ale czy warta aż takiego poświęcania?! Teraz głównie zastanawia mnie, jak długo nie będą mogła uprawiać teraz sportu? Jak obstawiacie?! - czytamy we wpisie Koroniewskiej.

Zobacz też: Joanna Koroniewska skończyła 47 lat. Tak zmieniła się na przestrzeni lat!

Pod postem zaroiło się od komentarzy fanów. Obserwatorzy pocieszają aktorkę, radzą, by dała palcowi czas na regenerację, a jednocześnie śmieją się z sytuacji. Nie zabrakło też osób, które żartobliwie stwierdziły, że taka kontuzja to idealny sposób na przedłużenie "romantycznego noszenia na rękach".

Zobacz też: Przegrana para z programu "Zróbmy sobie dom" prosi o pomoc. Chcą zrealizować marzenia za pieniądze fanów

Dowbor natomiast, znany ze swojego ciętego poczucia humoru, wcale nie wyklucza takiej teorii. Publicznie zasugerował, że żona mogła "celowo" nabawić się urazu, by teraz móc liczyć na jeszcze więcej czułości i uwagi.

Zobacz też: 47-letnia Joanna Koroniewska w minibikini. Dół mało co zakrywał! Tak pozowała do zdjęć z koleżanką. Ale figury!

Zobacz naszą galerię: Dowbor nosi Koroniewską na rękach. Gwiazda zrobiła sobie kuku!

Sonda Joanna Koroniewska wygląda na swoje lata? W życiu! Nawet na 40-kę nie wygląda O tak, gdyby nie grube warstwy makijażu byłoby krucho... Nie wiem