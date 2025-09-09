Gwiazdy w fikuśnych nakryciach głowy na premierze. Natalia Kukulska zapomniała kapelusza, przyszła za to z córką

"Breslau": Gwiazdy zachwyciły stylizacjami na premierze

12 września na platformę Disney+ trafi pierwszy polski serial oryginalny. "Breslau" to ośmioodcinkowy kryminał, którego akcja przenosi widza do 1936 roku. W tytułowym Breslau dochodzi do brutalnych morderstw. Komisarz policji Franz Podolsky musi schwytać seryjnego mordercę, którego zbrodnia może zakłócić propagandową kampanię miasta związaną z igrzyskami.

Kilka dni przed emisją pierwszego odcinka odbyła się uroczysta premiera serialu. W warszawskim Teatrze Polskim zaroiło się od gwiazd. Gwiazdy produkcji, przyjechały na miejsce zabytkowymi samochodami, zadbały o to, by ich stylizacje wpasowały się w klimat serialu. Również inne obecne na wydarzeniu sławy postanowiły pobawić się modą.

Na głowach części gości pojawiły się fikuśne nakrycia głowy - toczki, pióra i stylowe kapelusze. Część pań i panów zachwycała w stylizacjach rodem z lat 30. ubiegłego wieku. Joanna Brodzik idealnie wpasowała się w klimat serialu. Aktorka miała na sobie szykowną sukienkę w pomarańczowym kolorze oraz elegancki toczek.

Natalia Kukulska z córką na czerwonym dywanie

Sandra Drzymalska, gwiazda "Breslau", czarowała w obcisłej czarnej sukni. Niezwykle stylowo zaprezentował się również jej ekranowy partner, Tomasz Schuchardt. Co ciekawe, aktorska para spotkała się też na planie netflixowej "Lalki". Oryginalną stylizację zaprezentowała Olga Bołądź. Do szerokich spodni w biało-czerwone pasy dobrała białą koszulę oraz pasiastą narzutkę. Stylizację dopełnił czerwony kapelusz. Kapelusza zapomniała Natalia Kukulska. Piosenkarce towarzyszyła za to jej piękna córka, Anna Dąbrówka.

Na czerwonym dywanie zaprezentowali się również Agata Kulesza, Joanna Koroniewska, Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczyckim, Joanna Jarmołowicz, Marcin Januszkiewicz, Aleksandra Hamkało, Marta Ścisłowicz Maria Dębska, Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk, Gosia Baczyńska czy Lidia Popiel.

