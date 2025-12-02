Dramatyczny wypadek z udziałem 11-letniego Nikodema Mareckiego. Tak wyglądały ostatnie sekundy życia chłopca

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-02 18:25

To historia, która wstrząsnęła całą Polską. 11-letni Nikodem Marecki – młody aktor znany z filmów „Biała odwaga” i „Zołza” – zginął w dramatycznych okolicznościach tuż po wyjściu ze szkolnego autobusu. Jak ustalił „Super Express”, śledczy nie mają wątpliwości, co wydarzyło się w ostatnich sekundach życia chłopca. Prokuratura ujawnia nowe, poruszające szczegóły.

Ostatnie sekundy życia Nikodema

Do tragedii doszło 27 listopada w Szczepanowicach pod Krakowem. Scenariusz rozegrał się w kilka sekund – tyle wystarczyło, by życie utalentowanego, pełnego energii jedenastolatka zostało przerwane. Jak ustalono, Nikodem wysiadł ze szkolnego autobusu. Chwilę później, według świadków i ustaleń policji, wybiegł zza pojazdu wprost na jezdnię, dokładnie w momencie, gdy nadjeżdżał samochód dostawczy. Kierowca nie miał szans zahamować.

Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy, strażacy, OSP i śmigłowiec LPR. Walka o życie chłopca trwała, ale – jak przyznają mundurowi – obrażenia były zbyt poważne.

Prokuratura ujawnia szczegóły wypadku

Jak ustalił „Super Express”, zarówno kierowca autobusu, jak i kierowca dostawczaka przeszli badanie alkomatem. Obaj byli trzeźwi. Co więcej – jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie – kierowca auta jechał wolniej, niż pozwalały przepisy. Dokładnie trzymał się zasad, a sekcja zwłok potwierdziła wersję przedstawioną przez niego w pierwszym przesłuchaniu.

Ustalenia te obaliły wszelkie wątpliwości dotyczące ewentualnej winy kierowcy.

Prokuratura: „Nie ma podstaw do postawienia zarzutów”

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Miechowie od początku analizowali każdy element tej tragedii – prędkość, warunki drogowe, tor ruchu pojazdu i miejsce, w którym wybiegł chłopiec. Jak wynika z najnowszych informacji, nie ma podstaw, by stawiać zarzuty kierowcy samochodu dostawczego.

Kierowca samochodu dostawczego był trzeźwy, nie przekroczył dozwolonej prędkości. Jechał z prędkością niższą niż dopuszczalna. Na tym etapie śledztwa nie było podstaw, by przedstawić mu zarzuty

- podkreśliła w rozmowie z naszą dziennikarką Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Na sekcji wykazano obrażenia „korespondujące z przedstawioną wersją zdarzeń” – auto uderzyło Nikodema w prawą stronę ciała, dokładnie tak, jak kierowca opisywał w zeznaniach. Przyczyną śmierci były rozległe obrażenia wątroby.

Cała Polska żegna Nikodema

Nikodem Marecki był jednym z najbardziej obiecujących dziecięcych aktorów. Zagrał m.in. w „Białej odwadze” Marcina Koszałki oraz w „Zołzie”, gdzie wystąpił u boku Małgorzaty Kożuchowskiej. To właśnie ona pożegnała go wzruszającym wpisem, podkreślając, że był wspaniałym chłopcem. W internecie pojawiły się setki komentarzy pełnych smutku i wsparcia dla rodziny.

Msza pogrzebowa odbędzie się 3 grudnia o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu. Po niej chłopiec zostanie odprowadzony na miejscowy cmentarz.

Śledczy zapowiadają, że będą analizować wszystkie możliwe okoliczności zdarzenia, ale już dziś – jak ustalił „Super Express” – kluczowe fakty są jasne.Nikt nie przewidział, że zwykły powrót ze szkoły zakończy się w tak dramatyczny sposób. Nikodem Marecki, 11-letni aktor z ogromnym potencjałem, stracił życie w chwili, która trwała zaledwie ułamek sekundy.

