Dzień przed ślubem Katarzyny Niezgody Tomasz Kammel wrzucił do sieci pouczający filmik! "Złe wrażenie"

Katarzyna Niezgoda, była partnerka Tomasza Kammela, wyszła za Pawła Markiewicza. Tak wyglądał ich ślub

Katarzyna Niezgoda i piosenkarz disco-polo Paweł Markiewicz wzięli ślub w czwartek, 15 czerwca. Ceremonia odbyła się w eleganckiej sali pod Warszawą. Panna młoda odziana była w piękną białą suknię ozdobioną piórami. W tym kolorze miała też buty. Paweł Markiewicz z kolei postawił na garnitur z czarnymi spodniami i białą marynarkę. Ślub do końca utrzymywany był w tajemnicy. Na uroczystości pojawiło się zaledwie około 90 osób, w tym aktorka Katarzyna Warnke i piosenkarka Halina Frąckowiak. To właśnie znana z takich przebojów jak "Tin Pan Alley", "Serca gwiazd" czy "Papierowy księżyc" artystka zaśpiewała na weselu (Tu zobaczysz pierwszy taniec Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza). Wśród gości próżno było szukać byłego partnera panny młodej - Tomasza Kammela. Prezenter TVP pochłonięty był za to innymi zajęciami.

Poniżej prezentujemy urocze zdjęcia z wesela Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza

Pouczający filmik Tomasza Kammela dzień przed ślubem Katarzyny Niezgody

Tomasz Kammel - w przeciwieństwie do Katarzyny Niezgody - ciągle pozostaje stanu wolnego. Prezenter TVP co prawda niedawno wrzucił na Instagrama zdjęcia ze ślubu, tyle że... swoich rodziców. Dziennikarz ma swoje życie i jak widać nie zajmuje go już była partnera. Dziennikarz dzień przed jej ślubem wrzucił do sieci filmik, na którym uczy, jak poprawnie mówić po polsku. Mówił o "złym wrażeniu" przy okazji używania niektórych wyrażeń. - Są takie niewinne wyrażenia w języku polskim, których warto używać poprawnie. Ich kaleczenie potrafi "zabrudzić" każdą, nawet najbardziej merytoryczną, wypowiedź. Koniecznie zapamiętajcie. Nie ma co popełniać tych błędów, szczególnie podczas wystąpień publicznych - podkreślił Tomasz Kammel.