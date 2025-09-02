Dziennikarz "Faktów" schudł 10 kilogramów! Jak tego dokonał? Fani jednogłośni: "Chudzielec"

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-09-02 15:03

Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN w USA, przeszedł spektakularną przemianę. W zaledwie miesiąc zrzucił dziesięć kilogramów i pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Dziennikarz ujawnił, jak udało mu się osiągnąć tak imponujący wynik, a jego post wywołał lawinę komentarzy od fanów.

  • Marcin Wrona zaskoczył fanów spektakularną metamorfozą, zrzucając 10 kg w zaledwie miesiąc.
  • W przeszłości dziennikarz TVN otwarcie mówił o swojej walce z nadwagą i problemach zdrowotnych.
  • Poznaj szczegóły jego przemiany i dowiedz się, co skłoniło go do zmiany stylu życia.

Marcin Wrona od 2006 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych, skąd relacjonuje dla widzów TVN najważniejsze wydarzenia zza oceanu. Poza pracą dziennikarską jest aktywny w social mediach, gdzie chętnie dzieli się kulisami swojej pracy oraz życiem prywatnym.

Marcin Wrona schudł 10 kilogramów

1 września Marcin Wrona z TVN zaskoczył swoich obserwatorów nowym zdjęciem, na którym zaprezentował swoją odmienioną sylwetkę. W opisie pod postem zdradził szczegóły szybkiej przemiany.

Miałem nadzieję, że ta chwila przyjdzie. Dzięki walce, którą za namową kuzynki Sabiny (dietetyczki z wykształcenia) rozpocząłem od kilkudniowej głodówki, dzięki zmianie diety i aktywności fizycznej w miesiąc schudłem dziesięć kilogramów, a wszystkie wyniki badań są w normie! Dzięki za wsparcie

- napisał z dumą.

Po kilku godzinach postanowił rozprawić się z plotkami i doprecyzował w komentarzach, że jego nowa waga jest rezultatem właściwego odżywiania i aktywności fizycznej.

Szybkie wyjaśnienie, bo pojawiają się sugestie, że to dzięki jakimś lekom. Nie. Bez leków. Okazuje się, że właściwe odżywianie i aktywność potrafią zdziałać cuda - raz jeszcze dzięki dla mojej kuzynki Sabiny, która zajmuje się tym zawodowo.

Pod postem dziennikarza szybko pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Internauci nie szczędzili pochwał i gratulacji.

"Boszsze, znów koszty…garnitury do przeróbki 😱 a tak serio, gratulacje i życzenia zdrowia",

"Jakiż chudzielec wręcz!!! Dawaj tę dietę!",

"Marcin tak trzymaj!! Pozdrawiam serdecznie",

"Podziwiam Marcinie i gratuluję wytrwałości".

Marcin Wrona mierzył się z otyłością

Dziennikarz już wcześniej mówił o swoich problemach z wagą. W 2024 roku, gdy trafił do szpitala z kontuzją kolana, otwarcie przyznał, że otyłość doprowadziła u niego do poważnych problemów zdrowotnych.

Robocop, a za pół roku krojenie kolana. Proszę walczyć z nadwagą/otyłością. Moja otyłość doprowadziła do rozwalenia kolana i innych przykrych konsekwencji

- pisał wtedy w emocjonalnym poście.

Nowa sylwetka Marcina Wrony to nie tylko efekt pracy nad wyglądem, ale przede wszystkim troski o zdrowie.

Marcin Wrona
19 zdjęć
