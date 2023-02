Dziewczyna Fabijańskiego trafiła do szpitala. Serce nie wytrzymało, miała zapaść

Jego wybryki przeszły do historii

Życie miłosne Sebastiana Fabijańskiego jest ostatnio pełne wzlotów i upadków. Po skandalu z kontrowersyjną transeksualistką Rafalą, rozpadł się jego związek z Maffashion, z którą doczekał się synka Bastka. Aktor przez jakiś czas spotykał się z bohaterką filmów erotycznych Anną Marią Sieklucką, ale i ta relacja nie przetrwała próby czasu. Parę dni po tym, jak do mediów dotarła informacja o ich rozstaniu, Sebastian wyjawił, że w jego sercu jest już kolejna kobieta.

Dziennikarze szybko ustalili, że nową wybranką jest 19-letnia Zosia, która ma aspiracje, by zrobić wielką karierę na TikToku. Profil dziewczyny już śledzi kilkadziesiąt tysięcy osób. Nastolatka prężnie działa też na Instagramie i to właśnie tam podzieliła się ze swoimi obserwatorami wiadomością o tym, że przechodzi gorsze chwile. Zosia udostępniła zdjęcie ze szpitalnego łóżka, a na kolejnej fotce widzimy jej kartę pobytu w placówce. Wynika z niej, że nastolatka została przyjęta do szpitala po tym, jak dwukrotnie zemdlała. Lekarz postawił diagnozę, z której wynika, że omdleniom towarzyszyła zapaść.

- Od 10 w szpitalu, a diagnozę dostałam pół h temu. Kolejna zapaść, serce mi z tej miłości nie wyrabia. Thx za wszystkie wiadomości, jest dużo lepiej xx - napisała na Instastory.

Pozostaje nam życzyć dużo zdrowia.