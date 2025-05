Edward Miszczak wspomina o "dziecku" Niny Terentiew. Tego jeszcze nikt nie mówił!

Polsat Hit Festiwal to jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu muzycznych wydarzeń w Polsce. Od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, oferując występy największych gwiazd i niezapomniane emocje. Dziś, gdy kierownictwo w telewizji Polsat przechodzi kolejne zmiany, Edward Miszczak podkreśla, że nie można zapominać o osobie, dzięki której festiwal osiągnął taki sukces – Ninie Terentiew.

Przez lata twarzą i siłą napędową tego widowiska była Nina Terentiew – ikona polskiej telewizji i legenda show-biznesu. Dziś jej miejsce zajmują nowe osoby, ale duch Terentiew wciąż unosi się nad sopocką sceną. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się do tej zmiany z szacunkiem i dystansem. Czy nowa era festiwalu dorówna poprzedniej?

Polsat Hit Festiwal to nie tylko święto muzyki, ale także symbol przemian w telewizji rozrywkowej. Przez wiele lat twórczynią sukcesu tej imprezy była Nina Terentiew – nazywana "żelazną damą Polsatu". Dziś, kiedy na czele produkcji stoi jej wychowanka Katarzyna Wajda, wiele osób z branży zastanawia się, jak zmieni się festiwal. Edward Miszczak, od 2023 roku odpowiedzialny za ramówkę Polsatu, nie kryje, że nowa formuła musi iść z duchem czasu, ale nie zapomina o zasługach swojej poprzedniczki. W wywiadzie dla "Super Expressu" Miszczak z uznaniem wypowiada się o Ninie Terentiew, przyznając jej zasługi w budowie marki festiwalu. Na nasze pytanie czego możemy spodziewać się po festiwalu i jaki jest, Miszczak odpowiada:

Mimo zmiany na stanowisku dyrektorskim pewne elementy pozostają niezmienne.

Dyrektor programowy Polsatu zwrócił uwagę także na kluczowy aspekt tworzenia takiego wydarzenia – dobór artystów. To, jak sam podkreśla, wymaga nie tylko wyczucia, ale i pokory wobec oczekiwań publiczności.

Widownia telewizyjna to jest moje credo. Trzeba wiedzieć, czego chcą ludzie i kto nas ogląda. Bo jeśli zaczniemy się tym bawić, eksperymentować, bo ja mam taką wizję – to załóż sobie stację telewizyjną i realizuj tę wizję – mówi szczerze Miszczak.

Z jego słów jasno wynika, że kluczowym elementem festiwalu jest odpowiedź na gust masowej publiczności.

Ja odpowiadam na pytanie, kto jest moją widownią? Myśli pani, że jest gdzieś taka widownia w Polsce, która nie chce Kayah? Wydaje mi się, że nie ma. Kayah z Goranem Bregovicem. Ja byłem wtedy dużo młodszym człowiekiem, to było 26 lat temu, ale to, co było wtedy, to było szaleństwo. To też było w Sopocie - mówi "Super Expressowi" Miszczak.