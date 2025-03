Nina Terentiew bez pracy! Edward Miszczak ujawnia. Sensacja w Polsacie

Nina Terentiew i Edward Miszczak "nie mają godnych następców"

Nina Terentiew to na pewno jedna z najważniejszych postaci w historii polskiej telewizji. Dziś co prawda nie jest już na pierwszym planie, ale cały czas pełni funkcję członka rady nadzorczej telewizji Polsat. Co jakiś czas pojawia się także na różnych firmowych eventach, m.in. promujących ramówkę stacji. Inną niezwykle ważną postacią w Polsacie jest Edward Miszczak, dyrektor programowy telewizji. Zarówno on, jak i Nina Terentiew cały czas przez wiele osób z branży uznawani są za niedoścignione wzory.

Ja nie jestem sędzią niczyim. Myślę, że największym błędem, który popełniamy my ludzie mediów, jest brak empatii. Sama jestem winna tej postawy i długo za nią musiałam pokutować. Trzeba trzymać ucho przy gruncie, żeby słyszeć, co w trawie piszczy. Nina Terentiew i Edward Miszczak w pewnym momencie to ucho trzymali bardzo czujnie przy gruncie. Ale te czasy już się chyba skończyły. Nie mają godnych następców

- stwierdziła w rozmowie z Plejadą Monika Richardson, która dobrze poznała obie postacie.

Nina Terentiew nie będzie dyrektorką artystyczną Polsat Hit Festiwal. To nie koniec zmian. Edward Miszczak ujawnia

Co ciekawe, właśnie okazało się, że Nina Terentiew straciła pracę - po raz pierwszy od lat nie będzie dyrektorką artystyczną Polsat Hit Festiwal. Impreza odbędzie się w Operze Leśnej w Sopocie w dniach 23-25 maja. Miejsce Niny Terentiew zajmie Katarzyna Wajda. To jednak nie koniec zmian związanych z Polsat Hit Festiwal. Szykują się prawdziwe sensacje.

Sopockie festiwale są obecne na antenie Polsatu już od ponad dwóch dekad i cieszymy się, że możemy kontynuować tę piękną tradycję. Jednocześnie jednak wsłuchujemy się w oczekiwania i potrzeby naszych widzów, a odpowiedzią na nie jest Polsat Hit Festiwal w nowej, odświeżonej formule. Mamy dla widzów jeszcze wiele niespodzianek, które będziemy sukcesywnie ujawniać

- powiedział bardzo tajemniczo Edward Miszczak w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl

