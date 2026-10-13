Edyta Herbuś wyłania się z wody niczym ponętna syrena! Pokazała się w pełnej krasie!

Edyta Herbuś: Od "Tańca z Gwiazdami" do gwiazdy show biznesu

Edyta Herbuś (45 l.) to kobieta wielu talentów - tańczy, śpiewa, gra i odnosi sukcesy jako influencerka. Jest częścią polskiego show-biznesu nieprzerwanie od 20 lat. Sławę przyniósł jej program "Taniec z Gwiazdami". Dziś z pewnością to ona byłaby gwiazdą w swojej parze, ale wtedy zaczynała jako tancerka.Piękna tancerka od lat należy do śmietanki towarzyskiej polskiego show-biznesu.

Obecnie częściej niż na parkiecie można ją podziwiać na deskach teatrów oraz ekranach telewizorów. Edyta Herbuś wystąpiła m.in. w "Klanie", "Pierwszej miłości", "Bodo", "Barwach szczęścia" czy "Przyjaciółkach". Równie chętnie bierze udział w różnych programach. Uczestniczyła w 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Obecnie można ją oglądać w show "Azja Express". Byłej trenerce "Tańca z Gwiazdami" w wyścigu towarzyszy Piotr Bukowiecki, z którym związana jest od dziewięciu lat. W ostatnim odcinku para przedostała się do kolejnego etapu programu.

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Edyta Herbuś niczym powabna syrena. Pokazała zabójczą sylwetkę!

Na antenie TVN-u Edyta wraz z ukochanym nadal bierze udział w wyścigu, a tak naprawdę już od dawna siedzi w Warszawie, gdzie rzuciła się w wir obowiązków. Znajduje jednak czas na chwile relaksu. Na Instagramie zamieściła zdjęcie prosto z wanny.

Postanowiła również podgrzać jesienną atmosferę nagraniem prosto z jeziora. Widać na nim Edytę Herbuś ubraną w błękitny strój kąpielowy. 45-latka niczym syrena wynurza się z wody i z niezwykłą gracją wchodzi na podest. Przy okazji zaprezentowała wyćwiczoną sylwetkę!

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