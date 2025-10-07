Egzotyczne wakacje i "inspirujące rozmowy" z Jarkiem Kuźniarem nie dla biedaków! Trzeba zapłacić fortunę

Jarosław Kuźniar: Od telewizji do rozwoju własnych biznesów

Jarosław Kuźniar (47 l.) przez wiele lat był jednym z najbardziej cenionych dziennikarzy w Polsce. Pierwsze kroki w mediach stawiał w Radiu Sudety i Telewizji Sudeckiej. Próbował swoich sił także w Polskim Radiu Wrocław. W 1999 roku zamieszkał w Warszawie i rozpoczął współpracę z Programem Trzecim Polskiego Radia.

Z czasem Jarosław Kuźniar przeniósł się do telewizji i dołączył do gwiazd stacji TVN oraz TVN24. Był jednym z prowadzących "Dzień dobry TVN". Przez ponad rok występował na ekranie z Anną Kalczyńską (49 l.). Pojawił się nawet w programie rozrywkowym "X Factor".

W 2016 roku Jarosław Kuźniar zrezygnował z pracy w TVN. Dziennikarz przeniósł się do Onetu. Po pewnym czasie zrezygnował jednak z pracy w mediach i skupił się na rozwoju własnych biznesów.

Egzotyczne wakacje z Jarosławem Kuźniarem. Trzeba wydać fortunę!

Pierwszym biznesem była platforma audio-wideo "Voice House", w ramach której powstają m.in. podcasty oraz treści mediowe i szkoleniowe. Jarosław Kuźniar założył również agencję kreatywną "Kuźniar Media". Dziennikarz jest wielkim miłośnikiem podróży i w 2011 roku otworzył biuro podróży "GoForWorld". Jednak po czternastu latach zdecydował się zamknąć biznes.

Nie zamknął się jednak całkowicie na branżę turystyczną i nawiązał współpracę z biurem organizującym egzotyczne wyjazdy. Miłośnicy wyjazdów w dalekie strony mogą razem z Jarosławem Kuźniarem udać się m.in. do Kostaryki. Jednak za wycieczkę, która "łączy dreszczyk adrenaliny z głębokim relaksem w sercu kostarykańskiej natury", trzeba słono zapłacić. Dziewięciodniowy wyjazd kosztuje 32 977 złotych! Organizatorzy obiecują za to wiele atrakcji, w tym "inspirujace rozmowy z Jarosławem Kuźniarem".

Nieco mniej trzeba zapłacić za noworoczny wyjazd do Panamy. Taka przyjemność kosztuje "zaledwie" 26 tysięcy złotych.

