Ela Romanowska walczy o życie ojca. Niedawno pochowała matkę

Elżbieta Romanowska uwielbianą przez fanów seriali aktorką. Pamiętamy jej rolę Joli z kultowego „Rancza”. Od 2016 roku gwiazda wciela się w Aldonę Grzelakową w serialu „Barwy szczęścia”. Od 2023 roku Romanowska jest prowadzącą remontowy format „Nasz nowy dom” w Polsacie. Zastąpiła w tym miejscu Katarzynę Dowbor.

Trudny rok Romanowskiej

I choć kariera Elżbiety Romanowskiej zdaje się rozkwitać, jej życie prywatne obfituje w dramaty. 3 czerwca pochowała ukochaną mamę, teraz walczy o zdrowie taty.

Prawie rok temu lekarze walczyli tu o mamę, dziś walczą o tatę. Niech dziś się uda. Trzymajcie kciuki za tatę i lekarzy, którzy będą go operować

– napisała Romanowska na Instagramie.

Polsat apeluje o wsparcie, fani biegną z pomocą

Do apelu gwiazdy szybko dołączył się Polsat, który na oficjalnym profilu programu „Nasz nowy dom” na Facebooku wydał specjalną prośbę o wsparcie dla gwiazdy. Stacja poprosiła fanów popularnego, domowego formatu o przesyłanie dobrych myśli dla Eli.

Wyślijcie dziś pod postem dużo ciepła dla naszej Eli. Dziś bardzo potrzebuje naszego wsparcia i dobrych myśli.

Fani Romanowskiej zareagowali natychmiast. Pod polsatowskim postem pojawiły się setki komentarzy, wszyscy miłośnicy talentu aktorki deklarują i wierzą, że wszystko skończy się dobrze.

Śmierć mamy, choroba taty

W grudniu 2024 roku aktorka mama Elżbiety Romanowskiej musiała przejść poważną operację, wtedy także wszyscy wspierali gwiazdę. Niestety, już 3 czerwca 2025 r. aktorka musiała przekazać tragiczną wiadomość o śmierci Bogusławy Romanowskiej - dzień później obchodziła najsmutniejsze w życiu urodziny.

To najtrudniejsze urodziny w moim życiu. Pierwsze bez mojej królowej, bez mojej tygrysicy. Jeszcze nigdy nie doświadczyłam takiego bólu, tęsknoty i pustki. Podobno czas leczy rany… Na dzień dzisiejszy trudno mi w to uwierzyć. Życzę więc dziś sobie, by tak też się stało, by ból zelżał

– pisała Ela Romanowska na Instagramie.

Po kilku godzinach od pierwszych informacji na Instagramie Elżbieta Romanowska ponownie zabrała głos w sprawie stanu zdrowia taty. Okazało się, że pan Romanowski jest już po operacji i wszystko się udało!