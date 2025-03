Elżbieta Romanowska przekazała smutne wiadomości. "Jest to dla nas bardzo trudny czas"

Porażka w "Tańcu z Gwiazdami". Fani nie mają co do tego wątpliwości!

Elżbieta Romanowska mówi o trudnych chwilach

Elżbieta Romanowska (41 l.) największa sławę zdobyła dzięki roli w serialu "Ranczo". Jej pogodny charakter, dystans do siebie sprawiły, że szybko stała się ulubienica nie tylko widzów, ale również branży.

Aktorka bardzo rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Od kilku lat jest w związku z tajemniczym Pawłem. Imię to jedyne, co wiadomo o ukochanym aktorki. Chociaż Elżbieta Romanowska jest dość aktywna w mediach społecznościowych, to zamieszcza na nich głównie treści związane z pracą.

Gwiazda Polsatu nie kryje jednak, jak ważna w jej życiu jest rodzina. Aktorka utrzymuje bardzo bliskie relacje ze swoimi rodzicami. Na początku grudnia opublikowała wpis, w którym poprosiła fanów m.in. o modlitwę. Okazało się, że jej ukochana mama ma poważne problemy ze zdrowiem i czekała ją operacja. Po tym Romanowska znacznie ograniczyła swoją aktywność w sieci.

W sobotę, 15 marca, Elżbieta Romanowska postanowiła przerwać milczenie i podzielić się ze swoimi obserwatorami smutnymi wieściami. W emocjonalnym wpisie wyznała, że jej rodzina zmaga się obecnie z poważnymi problemami. Choć nie zdradziła szczegółów dotyczących sytuacji rodzinnej, wyraźnie dała do zrozumienia, że przeżywa trudny okres.

Elżbieta Romanowska: "Nie wszystko poszło tak, jak byśmy sobie tego życzyli"

Aktorka stwierdziła, że końcówka ubiegłego roku była dla jej rodziny "bardzo ciężka i bolesna". Romanowska każdą wolą chwilę poświęcała bliskim. Ostatnie miesiące określiła jako "emocjonalny rollercoaster". Ze smutkiem dodała, że ten wpis nie będzie miał happy endu.

Fani zasypali Elżbietę Romanowską słowami wparcia. W niedzielę zwróciła się do nich w nagraniu na Instagramie. Podczas spaceru podziękowała wszystkim za wsparcie. Nie kryła jednak, że nie dzieje się dobrze w jej życiu.

Z całego serca dziękuję wam za ogrom wsparcia, ciepłe słowa, przytulasy i cudowne wiadomości, które spływają do nas od was. To dla nas bardzo trudny czas. Niestety, nie wszystko poszło tak, jak byśmy sobie tego życzyli – jeśli chodzi o moją mamę, ale nie tylko. Więcej pozwólcie, że nie zdradzę – zachowam to dla siebie i naszej rodziny. Bardzo wam dziękujemy za to, że nas wspieracie i że jesteście z nam - mówiła Romanowska.

Widocznie przygnębiona gwiazda opowiedziała o kolejnym problemie, który spadł na jej rodzinę. Problemy ze zdrowiem na również ukochany pies Romanowskiej, Browarek. Psiaka czeka operacja.

Mam psa, Bronia Browarka. Wiem, że ma tu wielu wielbicieli. Niestety, Broniu również bardzo się rozchorował. We wtorek czeka go operacja, więc proszę, trzymajcie kciuki także za niego - poprosiła.

