Przejęta Elżbieta Romanowska prosi fanów o modlitwę. Chodzi o jej mamę!

Elżbieta Romanowska chroni swoje życie prywatne

Elżbieta Romanowska największa sławę zdobyła dzięki roli w serialu "Ranczo". Jej pogodny charakter, dystans do siebie sprawiły, że szybko stała się ulubienica nie tylko widzów, ale również branży. Aktora zaczęła być zapraszana do programów rozrywkowych - zajęła 2. miejsce w "Tańcu z Gwiazdami" i 3. miejsce w "Twoja twarz brzmi znajomo". Przed rokiem została nową prowadzącą "Nasz nowy dom".

Ela Romanowska, mimo rosnącej popularności, chroni swoją prywatność i rzadko opowiada o życiu prywatnym. Od kilku lat jest w związku z tajemniczym Pawłem. Imię to jedyne, co wiadomo o ukochanym aktorki. Nie ma nawet mowy, by zabrała go ze sobą na czerwony dywan.

Elżbieta Romanowska prosi fanów o modlitwę

Gwiazda Polsatu nie kryje jednak, jak ważna w jej życiu jest rodzina. Aktorka utrzymuje bardzo bliskie relacje ze swoimi rodzicami. W przeszłości poświęcili naprawdę wiele, by zapewnić córce świetlaną przyszłość. Obecnie Romanowska drży o zdrowie swojej mamy. Na Instagramie opublikowała wpis, w którym poprosiła fanów m.in. o modlitwę.

Kochani, moja najwspanialsza Mama, wraz z lekarzami, którzy będą ją operować, stacza dziś największą i najważniejszą walkę! Jeśli mogę Was prosić - wyślijcie w ich kierunku pozytywną energię, pomódlcie się lub pomyślcie o nich przez chwilę z intencją: "Będzie dobrze!" - napisała.

Ukochana mama gwiazdy musi przejść poważną operację. Dwa lata temu z problemami zdrowotnymi zmagał się z kolei tata Romanowskiej.

