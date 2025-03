Tomasz Jakubiak nie kryje trudnych chwil. "Lepsze dni zdarzają się rzadko"

Poruszona do łez Ewa Bem wspomina męża. "To ja miałam oddać swoje życie"

Tomasz Jakubiak jesienią 2024 roku poinformował wszystkich, że zachorował na raka. Kucharz zmagał się z trudnymi do zniesienia bólami żołądka. Lekarze w końcu postanowili lepiej zbadać przyczynę bólu. I wtedy okazało się, że Jakubiak choruje rzadki, trudny do wyleczenia przypadek nowotworu.

Od tamtej pory, jeśli tylko zdrowie mu na to pozwala, w miarę regularnie komunikuje się ze swoimi obserwującymi na Instagramie. Gwiazdor TVN-u szczerze opowiada o tym, jak wygląda jego leczenie. Nie kryje przy tym ciężkich chwil.

Początkowo organizm Tomasza Jakubiaka nie reagował zbyt dobrze na terapię. Kucharz nadal odczuwa niemal wszystkie możliwe skutki uboczne i zmaga się z ogromnym bólem. Jednak chociaż kilka razy jego stan się pogarszał, to nie tracił nadziei i snuł plany na przyszłość.

W połowie stycznia wrócił z kilkutygodniowego pobytu w Izraelu, gdzie poddał się specjalistycznej metodzie leczenia. Pieniądze na terapię udało się zebrać m.in. dzięki hojności internautów. Do Polski wrócił osłabiony i "wychudzony do granic możliwości".

Tomasz Jakubiak mówi wprost: "Lepsze dni zdarzają się rzadko"

Po tygodniach leczenia jego organizm jest bardzo słaby. Po powrocie do Polski nie był w stanie chodzić i poruszał się tylko na wózku. Na Instagramie publikował na nagrania, na których widać, że praktycznie od nowa uczy się chodzić. Jak sam przyznał, każdy krok to walka. Kilka dni temu wyszedł z żoną na spacer. I chociaż cieszył się ze słonecznych dni, to powiedział wprost: "Nie jest absolutnie ok".

Nie chciałbym was zmylić, że ja już jestem zdrowy, bo tak niektórzy piszą, że wszystko już u mnie jest ok, więc po co cały czas pokazuję szpitale... Nie, nie jest absolutnie ok, bywają dni i takie, i takie - wyznał kucharz.

Do tego od miesięcy nie przyjmuje normalnych posiłków. Musiał być żywiony pozajelitowo. W tej kwestii w najbliższym czasie raczej nic się nie zmieni.

W sobotni poranek opublikował relację, na którym można zobaczyć go w jego żywiole, czyli podczas gotowania. Z jego krótkiego komentarza wynika, że bardzo rzadko ma takie dobre chwile. Nie może sobie też pozwolić na skosztowanie swoich dań.

To są właśnie te lepsze dni, chociaż zdarzają się rzadko. Ale to się zmieni. No i nawet spróbować nie mam jak - napisał Jakubiak.

