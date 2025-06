Emeryci z "Sanatorium miłości" muszą oszczędzać. Iwona i Gerard zdradzili, czego nie kupują, aby zyskać parę złotych

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Mokosz poznali się w 2019 r. na planie "Sanatorium miłości". Seniorzy spotkali się w drugiej edycji programu i natychmiast między nimi zaiskrzyło, postanowili więc kuć żelazo, póki gorące. Nawet spora różnica wieku nie była dla nich przeszkodą. Zaręczyli się podczas imprezy urodzinowej Gerarda na zamku w Niepołomicach, a w 2023 r. odbył się ich ślub i huczne wesele... na tym samym zamku.

Od tamtej pory są ze sobą w zdrowiu i w chorobie. Dosłownie, bo niedawno u seniora zdiagnozowano złośliwy nowotwór płuc.

W marcu emeryt znany z show TVP przeszedł operację i na szczęście szybko wrócił do zdrowia. Zakochani znów mogą cieszyć się życiem.

Ich pasją są podróże, jednak, aby móc wyjeżdżać, muszą odkładać pieniądze. Zaciskają więc pasa.

To nie koniec. Iwona oszczędza nie tylko na restauracjach, ale i na kosmetykach. Stara się też dorabiać.

To się nazywa być zaradną! Iwona nie może liczyć na wysoką emeryturę. W 2022 r. mówiła Pomponikowi:

Myślę, że emerytury w Polsce są karygodne. Kiedy spotykam się z ludźmi i mówią mi, jakimi pieniędzmi muszą zarządzać przez cały miesiąc i one praktycznie starczają tylko na jedzenie. A co się zdarzy, jeśli przytrafi się choroba? Ja sobie nie wyobrażam, gdybym przy mojej emeryturze musiała wydawać pieniądze na leki. A przecież gdzieś tam w zanadrzu w naszych marzeniach są jeszcze przyjemności. Daleko nam do zachodniej emerytury, której wysokość pozwala ludziom realizować się i podróżować. Widziałam to na własne oczy. Życzyłabym sobie, żeby takie emerytury były w Polsce.