Eurowizja 2024: To ONA będzie reprezentować Polskę. Fani aż wstrzymali oddech, duże zaskoczenie

Wpadka w finale "The Voice Senior". Jednemu z jurorów programu TVP wypsnęło się to!

Eurowizja 2024 odbędzie się w szwedzkim Malmö. Konkurs Piosenki Eurowizyjnej 2024 czeka nas 7,9 i 11 maja 2024 roku. Kto będzie tym razem reprezentował Polskę? Reprezentanta lub reprezentantkę ogłoszono podczas programu "Pytanie na śniadanie" w poniedziałek, 19 lutego 2024 roku, choć jeszcze przed oficjalną informacją do mediów przeciekły doniesienia, kto pojedzie na Eurowizję. I nie jest to Justyna Steczkowska, która przez długi czas była faworytką w tym wyścigu, a 24-letnia Luna z utworem "The Tower". - Jest to piosenka, która ma dodać innym energii i siły. Jest o tworzeniu własnej rzeczywistości i odzyskiwaniu wolności. Wolności, czyli wartości, która jest jedną z najważniejszych w naszym życiu. Chciałabym zainspirować wszystkich, by pamiętali o swojej wewnętrznej sile" - opowiadała Luna w "Vivie".

Eurowizja 2024: Luna będzie reprezentować Polskę. Kim jest?

Luna to pseudonim artystyczny wokalistki, która naprawdę nazywa się Aleksandra Wielgomas. Ma 24 lat i jest podopieczną wytwórni Kayax. Wcześniej, co ciekawe, współpracowała między innymi z Justyną Steczkowską, którą teraz "wygryzła" z Eurowizji. Jednocześnie artystka chwaliła propozycję Justyny w mediach, gdy ją o nią pytano. Czy Luna da Polsce szanse na zwycięstwo w Eurowizji? Do tej pory to Steczkowska była faworytką, chwalili ją także zagraniczni komentatorzy i fani. Ale Luna i jej utwór "The Tower" również dają "eurowizyjny klimat". Wszystko zależy teraz od tego, jak 24-latka zaprezentuje się na scenie, jak zaśpiewa i czy zachwyci publiczność. Czas pokaże.

Zobacz galerię zdjęć: Luna wykosiła konkurencję