Izraelska reprezentacja na Eurowizji 2025 ponownie wywołała ogromne poruszenie. Yuval Raphael, 24-letnia piosenkarka i ocalała z ataku Hamasu na festiwalu muzyczny w Re'im, występuje z poruszającą balladą "New Day Will Rise". Jej obecność na scenie w Bazylei wywołała zarówno radość, jak i protesty podkreślając napięcia polityczne towarzyszące tegorocznemu konkursowi.

Yuval Raphael zdobyła uznanie w Izraelu po zwycięstwie w programie "The Rising Star" w 2024 roku. Jej osobista historia, związana z przetrwaniem ataku na festiwalu muzycznego, nadaje głębi jej eurowizyjnej propozycji. "New Day Will Rise", napisana przez Keren Peles, to ballada w językach angielskim, hebrajskim i francuskim, zawierająca cytat z Pieśni nad Pieśniami: "Wielkie wody nie zdołają ugasić miłości, ani rzeki jej nie zatopią".

Eurowizja 2025: kontrowersje wokół artystki z Izraela

Mimo że Europejska Unia Nadawców zatwierdziła utwór, jego prezentacja spotkała się z protestami. Podczas prób w Bazylei sześć osób zostało usuniętych z widowni za zakłócanie występu i eksponowanie flagi palestyńskiej. Niektóre organizacje wyraziły sprzeciw wobec udziału Izraela, argumentując, że obecność kraju w konkursie legitymizuje jego działania w Strefie Gazy.

Dodatkowo wybór "New Day Will Rise" wywołał kontrowersje w Izraelu. Ponad 20 autorów piosenek zarzuciło nadawcy publicznemu KAN faworyzowanie Keren Peles, która była również jurorką w programie wybierającym reprezentanta.

Trzeba przyznać, że pomimo kontrowersji, Yuval Raphael zdobywa sympatię wielu fanów Eurowizji. Jej występ w drugim półfinale 15 maja 2025 roku w Bazylei jest oczekiwany z dużym zainteresowaniem, a bukmacherzy przewidują dla niej wysokie notowania.

