Justyna Steczkowska zachwyciła w Bazylei. Na scenie pojawiła się 13 maja 2025 roku w otoczeniu Kuby Walicy, Krzysztofa Jagodzińskiego, Mileny Zdzuj oraz Piotra Musiałkowskiego. Show wykonane przez tę czwórkę na długo zapadanie nam w pamięć.

Eurowizja 2025: Agnieszka Hekiert ocenia Justynę Steczkowską

Agnieszka Hekiert oceniła występ naszej polskiej gwiazdy - Justyny Steczkowskiej. Ekspertka zwróciła uwagę na kilka bardzo ważnych elementów występu. Według niej na początku słychać było, że Justyna nieco się stresuje. Artystka jednak przezwyciężyła tremę i w pełni skupiła się na występie. Hekiert podkreśliła, że show Steczkowskiej to prawdziwe arcydzieło, którego nikt by się nie powstydziłby.

Początek - słychać było przejęcie i lekką tremę w drżącym głosie Justyny. To dobrze, bo oznacza włożone serce w występ. Zachwycają długie dźwięki - czarodziejskie i mocne, tym bardziej że wykonane po szalonych obrotach i biegu. Bardzo fajny spektakl. Widać ogrom pracy - wyjawiła Agnieszka Hekiert w rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl

Jak się jednak okazuje, to nie trema czy stres. W gardle gwiazdy znalazł się pyłek, który dał o sobie znać podczas występu.

Dobrze mi się śpiewało na próbie. (...) Ale już o godzinie 21, gdy wyszłam na scenę, lekki pech - wpadł mi pyłek do gardła, co jest masakrą dla wokalisty. Nie wiem, jak mi się udało opanować to. To przeszkadza cały czas w śpiewaniu, szarpie gardło i nie można ciągnąć długich dźwięków, więc cud się jakiś drobny wydarzył, że dośpiewałam to do końca i dośpiewałam to naprawdę całkiem dobrze. Zawsze można lepiej, oczywiście. Ale wierzę, że i tak byliście z nas dumni - opowiedziała "Super Expressowi" Steczkowska.

Internauci zachwyceni występem Justyny Steczkowskiej

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy w sieci po występie Justyny Steczkowskiej. Większość była zachwycona show, które zrobiła w trakcie pierwszego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji. Jedni pisali, że piosenkarka zachwyciła swoją perfekcją na scenie - Jesteśmy z Ciebie tacy dumni Justyno! Czysta perfekcja. Zostawiłaś swoją duszę na scenie! Jesteś inspiracją! Polska stoi za wami! Zagraniczni fani z kolei zwrócili uwagę na to, że w tym roku Polska jest najlepsza - Moim zdaniem Polska jest najlepsza w tym roku!

