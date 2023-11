Eurowizja Junior 2023. Tak będzie wyglądał występ Mai Krzyżewskiej. Tuż przed konkursem młoda wokalistka dała czadu

Synowa Macieja Damięckiego pożegnała go we wzruszającym wpisie. Łzy same spływają do oczu

Eurowizja Junior 2023 - kiedy i gdzie finał?

Wielki finał tegorocznego konkursu Eurowizji Junior zbliża się wielkimi krokami. Koncert odbędzie się we Francji już w niedzielę, 26 listopada. To czas, kiedy młodzi wokaliści doszlifowują swoje występy i z wypiekami na policzkach czekają na ten wielki dzień. Polskę na Eurowizji Junior 2023 reprezentuje 12-letnia Maja Krzyżewska. Młodziutka artystka wystąpi z piosenką "I Just Need a Friend". Wiele osób już teraz zastanawia się, co szykuje Krzyżewska na występ finałowy. Jak może wyglądać jej występ. Wiele wskazuje, że Krzyżewska zdradziła co nieco, na temat tego, co zaprezentuje 26 listopada.

Maja Krzyżewska reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior

Tuż przed wylotem do Francji Maja Krzyżewska wystąpiła gościnnie w programie "The Voice od Poland", gdzie zaprezentowała swoją konkursową piosenkę. Młoda artystka pojawiła się na scenie z wieloma tancerzami, którzy wykonali specjalnie przygotowany układ. Na scenie nie zabrakło również efektów specjalnych w postaci lamp, które nadawały występowi nastrojowego klimatu. Wiele osób sądzi, że właśnie tak może wyglądać występ Mai Krzyżewskiej we Francji. Czy faktycznie tak będzie przekonamy się już 26 listopada.

