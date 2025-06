Ewa Błaszczyk cała na biało. Tak ubrała się na pogrzeb Ewy Dałkowskiej. Wyróżniała się na tle tłumu

Ewa Dałkowska została pożegnana i pochowana 13 czerwca. Zmarła pięć dni wcześniej. Miała ciężko chorować, ale jednocześnie wciąż grała i przygotowywała się do kolejnej roli. Śmierć gwiazdy była ciosem dla jej najbliższych. W sieci natychmiast pojawiły się wpisy gwiazd, dla których Ewa była kimś więcej niż tylko koleżanką.

Jedyna taka, wybitna w każdej roli, niepowtarzalna. Na przestrzeni lat tak bardzo nie zgadzałyśmy się w poglądach i jednocześnie byłyśmy sobie bliskie. Bardzo się szanowałyśmy. Czasem się kłóciłyśmy, a potem śmiałyśmy się do łez. Nie rozumiałam przez lata jej konserwatyzmu w poglądach i zarazem nieograniczonej wolności na scenie. Wzruszała mnie. Poruszała. Zachwycała. Rozśmieszała. W ostatnich miesiącach zbliżyłyśmy się bardziej niż kiedykolwiek - pisała na Facebooku Maja Ostaszewska.

Zobacz także: Przy trumnie stanęło zaskakujące zdjęcie! Ostatnie pożegnanie Ewy Dałkowskiej było wyjątkowo przejmujące

Wzruszający pogrzeb 78-letniej gwiazdy

Ostatnie pożegnanie Ewy Dałkowskiej odbyło się w Kościele pw. Św. Huberta w Zalesiu Górnym. Zanim do niego doszło, rodzina wystosowała prośbę do żałobników. Chodziło o to, by nie kupować kwiatów, a pieniądze przeznaczyć na konkretny cel charytatywny.

Zamiast kwiatów prosimy o rozważenie wsparcia Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z siedzibą w Warszawie, KRS 0000128039 - prosili bliscy aktorki.

Zobacz także: Pogrzeb Ewy Dałkowskiej. Rodzina z poruszającą prośbą. Wspaniała inicjatywa

Pomimo ich apelu kościół, w którym odprawiono mszę żałobną, utonął w bukietach, wieńcach i wiązankach. Obok trumny znalazło się jednak miejsce na wyjątkowe zdjęcie Dałkowskiej. Choć było czarno-białe, to wcale nie było smutne. Przedstawiało roześmianą aktorkę i pozie pełnej gracji.

Zobacz także: W samochodzie rozmawiał z Ewą Dałkowską na krótko jej śmiercią. "Kochałem Cię prywatnie"

Gwiazdy pożegnały Dałkowską

Na pogrzeb Ewy Dałkowskiej przybyły sporo znanych osób: Maja Komorowska, Tadeusz Chudecki, Jan Pietrzak, Monika Olejnik, Andrzej Chyra, Maciej Stuhr czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Była też Ewa Błaszczyk, która wyróżniała się białym strojem. Aktorka ubrała się na biało od stóp do głów, miała ze sobą jedynie czerwony plecak. Na grobie Dałkowskiej złożyła białe kwiaty.

Zobacz także: Ewa Dałkowska w pożarze straciła dorobek życia. To nie był koniec tragicznych zdarzeń!

W Polsce przyjęło się, by na pogrzeby ubierać się w ciemne kolory. Zupełnie inaczej jest w kulturze azjatyckiej, gdzie biel jest barwą żałoby.

Zobacz także: Nie żyje Ewa Dałkowska. To, co zrobił Andrzej Duda tuż po jej śmierci, na długo zostanie zapamiętane!

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Ewy Dałkowskiej. Przy trumnie pojawiła się zaskakująca fotografia