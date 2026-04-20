Ewa Kasprzyk bez ogródek: lubię trójkąty. Co na to widzowie Tańca z gwiazdami?

Komentarze i punktacja jurorów w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" regularnie budzi wielkie emocje. Nie inaczej było w siódmym odcinku bieżącej edycji, chociażby w kontekście surowego podejścia Iwony Pavlović względem Piotra Kędzierskiego. Z mocnymi słowami wyskoczyła też Ewa Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk nie gryzie się w język

W 2015 roku aktorka znana m.in. z kultowej komedii "Kogel-mogel" zajęła czwarte miejsce w "Tańcu z Gwiazdami". Dziewięć lat później Ewa Kasprzyk dołączyła natomiast do jury i od tamtej pory nieprzerwanie ocenia uczestników tanecznego show. Nie stroni przy tym od barwnych komentarzy. W jednym z poprzednich odcinków aktualnie trwającej, 18. edycji "Dancing with the Stars" pochwaliła się widzom zabawką, którą używa w wannie...

Jurorka wprost: "lubię trójkąty". Internauci odpowiadają

Tym razem Ewa Kasprzyk wprawiła wszystkich w osłupienie, oceniając występ Sebastiana Fabijańskiego, który w wyjątkowej konkurencji z udziałem dodatkowej partnerki zatańczył tango u boku Julii Suryś i Darii Sytej. Zachwycona Iwona Pavlović nie zdecydowała się na szczegółowy komentarz, a po prostu pokłoniła się umiejętnościom aktora.

Po Czarnej Mambie głos zabrała Ewa Kasprzyk, nie patyczkując się w wyrażeniu swojego zachwytu. Nałożyła na twarz maskę z występu Fabijańskiego i oznajmiła Polakom:

"Absolutne chapeau bas dla tego trójkąta, zresztą bardzo lubię trójkąty" - podkreślając potem, że lubi "oglądać taneczne trójkąty".

Słowa jurorki wywołały niemałe poruszenie w studiu programu, niezręczną sytuację ratował Krzysztof Ibisz przypomnieniem, że nie minęła jeszcze 22:00, a w sieci rozpoczęła się dyskusja. Internauci podzielili zachwyty nad występem Fabijańskiego z partnerkami, ale wielu z nich nie odpowiada niegrzeczny humor Ewy Kasprzyk. Myślicie, że przesadziła? A może nie przeszkadzają wam takie żarty?

