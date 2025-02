Ewa Minge w żałobie. Straciła macochę. "Nie zasłużyła na to, co przeżyła w ostatnich dniach"

Ewa Minge dodała wzruszające słowa i kilka zdjęć ukochanej Ani, którą dopiero co straciła. Projektantka jest w żałobie. Nie ukrywa, że zmarła była dla niej jak mama, choć przecież była macochą. Żona ojca Minge okazała się kobietą ciepłą i kochającą, która wcale nie weszła w rolę mamy projektantki na siłę - stało sie to naturalnie i zupełnie nie przeszkadzało Ewie.

Minge pokazała internautom podarunek od macochy, który otrzymała niedawno - ramkę, a w środku zdjęcie urodziwej blondynki i brodatego mężczyzny.

To zdjęcie było jednym z ostatnich prezentów, jakie od niej dostałam. Nie zasłużyła na to, co przeżyła w ostatnich dniach. Nie zasłużyła, aby odejść, tak cicho, tak w jej stylu… żeby nikomu nie przeszkodzić. Do ostatniej chwili miała marzenia i wierzyła, że wyjdzie z tego mroku zwycięsko. Była jednym z najlepszych ludzi, jakich w życiu poznałam. Była piękna, mądra, dobra… była i będzie zawsze w moim sercu ważna, kochana - napisała Minge.