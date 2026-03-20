Fagata przerywa milczenie w sprawie Maszy Graczykowskiej. Po śmierci byłej przyjaciółki odwołała koncert

Fagata i Masza Graczykowska były niegdyś bliskimi przyjaciółkami. Influencerki zerwały jednak znajomość w atmosferze skandalu, co śledziły tysiące ich obserwatorów w mediach społecznościowych. Kilka dni temu internauci podnieśli spekulacje o śmierci Maszy. Tragiczne wieści zostały potwierdzone: ciało 25-latki ujawniono w warszawskim mieszkaniu już 8 marca. Celebrytkę obserwowało ponad ćwierć miliona użytkowników Instagrama. Jej była przyjaciółka zdecydowała się na komentarz.

Masza Graczykowska nie żyje. Prokuratura bada śmierć 25-letniej influencerki

Śledztwo w sprawie śmierci młodej internetowej celebrytki trwa. Jak poinformowała prokuratura, w mieszkaniu, w którym znaleziono ciało, znajdował się też pies. Pupil trafił do schroniska, skąd odebrała go już rodzina zmarłej 25-latki. Według najnowszych informacji, Masza Graczykowska najpewniej nie targnęła się na własne życie. Prokuratura przekazała, że odbyła się sekcja zwłok i teoria o samobójstwie została wykluczona. Nie ujawniono też śladów walki. Choć wciąż istnieje kilka hipotez, póki co śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest standardową procedurą w przypadku spraw z nieznaną przyczyną zgonu.

Ich dramą żył Internet. Teraz Fagata komentuje śmierć byłej przyjaciółki

Nie jest tajemnicą to, że jedną z osób, z którymi zmarła Masza Graczykowska chętnie pokazywała się w sieci, była Fagata. Z kontrowersyjną influencerką i raperką łączyła ją przyjaźń, aż do czasu hucznego rozpadu tej znajomości.

W piątkowe popołudnie, na dzień po oficjalnym potwierdzeniu śmierci byłej przyjaciółki, Fagata przerwała milczenie. Przyznała, że choć od lat nie miała już kontaktu z Maszą, to chce złożyć jej bliskim kondolencje.

"Od kilku lat nie miałyśmy kontaktu, ale to wciąż trudna i smutna sytuacja, gdy odchodzi tak młoda osoba. Dotychczas nie zabierałam głosu z szacunku dla tej tragedii, ale dziś chciałabym złożyć szczere kondolencje rodzinie. Dbajcie o siebie" - napisała.

Celebrytka zrezygnowała z koncertu. "W związku z pogrzebem bliskiej mi kiedyś osoby"

Fagata dodała też, że zdecydowała się na przełożenie zaplanowanego w koncertu. Podczas wydarzenia miała zaprezentować fanom materiał z nowego wydawnictwa, jednak ze względu na śmierć i pogrzeb Graczykowskiej w tym samym mieście - koncert odbędzie się w innym terminie.

"Dzisiaj ukazała się moja EP-ka, a koncert w Bydgoszczy miał być jej pierwszym odsłuchem. W związku z pogrzebem bliskiej mi kiedyś osoby, który odbywa się w tym mieście, podjęłam jednak decyzję o przełożeniu koncertu" - poinformowała fanów.

Szukasz wsparcia w kryzysie? Nie musisz radzić sobie sam! Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi lub martwisz się o kogoś bliskiego, pamiętaj o darmowych telefonach zaufania:

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym (linia całodobowa)

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (linia całodobowa)

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (linia całodobowa)

116 123 - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych (linia całodobowa)

112 - Numer alarmowy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia (linia całodobowa)

