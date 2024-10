Gwiazdy i ich "poprawione" twarze. Niektóre do dziś żałują zabiegów, inne - wręcz przeciwnie!

Taniec z gwiazdami. Iwona Pavlović na wizji zawróciła się do prawnika: "Mam z Tobą problem"

Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" wywołuje ogromne emocje. Uczestnicy robią, co mogą, aby wypaść jak najlepiej przed jurorami oraz widzami popularnego show. Mimo starań z show musi ktoś odpaść. W najnowszym odcinku były to aż dwie pary - Filip Lato i Julia Suryś oraz Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin. Fani programu doszukują się ustawki. Niewiarygodne, jak zareagowali.

Zobacz też: Wielka wpadka w "Tańcu z Gwiazdami". Niewiarygodne, co zobaczyli widzowie zamiast występu

Anna-Maria Sieklucka odpadła z "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - widzowie w szoku

W najnowszym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin zatańczyli energetyczny jive. Chociaż większości widzów spodobał się ich układ, to jurorzy byli innego zdania. Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda na tańcu aktorki nie zostawili suchej nitki - po ich wypowiedziach w studiu można było usłyszeć głośne buczenie.

Ostatecznie aktorka i tancerz zdobyli tylko 27 punktów - taka liczba sprawiła, że w ogólnej klasyfikacji uplasowali się na ostatnim miejscu. W sieci zawrzało! Większość internautów nie kryła swojego oburzenia.

Te oceny to jakiś nieśmieszny żart! Jury do zmiany! Na pewno nie zasłużyła na 5 punktów od Iwony Ewidentnie podcinanie skrzydeł tej parze. Było więcej techniki jive'a niż u Zawieruchy i jego partnerki z dużym parciem na szkło, ale przecież w tym programie nie ocenia się techniki - pisali fani w sekcji komentarzy na oficjalnym instagramowym profilu programu.

Jeszcze większe oburzenie wywołała informacja o odpadnięciu pary z programu. Większość fanów nie mogła w to uwierzyć.

Zdecydowanie od początku Ama była niesprawiedliwie oceniana, wiedziałam, że tak będzie I uwierzyć, że na ich miejscu został Rafał lub Majka. W głowie się nie mieści Tak mi szkoda tej pary! Było widać, że Ama coraz bardziej się otwierała i byłem ciekaw, co dalej zaprezentuje, ale no cóż... Natomiast uważam, że na miejscu któreś z par, zamiast nich, powinien odpaść Rafał... - można było przeczytać w sekcji komentarzy.

Zobacz też: "Taniec z gwiazdami". Przyjaciółka Majki Jeżowskiej atakuje Iwonę Pavlović!

Zobacz naszą galerię: Anna-Maria Sieklucka odpadła z programu. Fani "Tańca z Gwiazdami" w szoku po werdykcie

Sonda Czy twoim zdaniem Anna-Maria Sieklucka zrobi karierę w Hollywood? Tak! To zdolna i ambitna aktorka Nie! Nie ma za grosz talentu Nie wiem, ale życzę powodzenia