Fani wściekli! Gunsi zmiażdżeni przez… akustykę!

W sobotę, 12 lipca, fani mocnego grania z całej Polski zjechali się do stolicy, by zobaczyć na żywo Axl'a Rose'a, Slasha i resztę ekipy Guns N' Roses. Trzy lata przerwy od ich ostatniego występu tylko podkręcały emocje. Zespół zawitał do Warszawy w ramach trasy "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour" i ponownie wybrał PGE Narodowy jako miejsce swojego koncertu. Miejsce okazało się pechowe. Niestety, po raz kolejny okazało się, że największy stadion w Polsce jest fatalnym pomysłem, jeśli chodzi o organizację wydarzeń muzycznych. Od lat mówi się o tym, że jego akustyka woła o pomstę do nieba.

Fani załamani koncertem Guns N' Roses

Choć organizatorzy zdecydowali się zamknąć dach stadionu, co teoretycznie miało poprawić akustykę, efekt okazał się wręcz odwrotny. Już podczas występu supportu – grupy Public Enemy – pojawiły się pierwsze skargi. Publiczność na trybunach miała problem z rozpoznaniem melodii, a wokale odbijały się echem po całym obiekcie.

Kulminacja chaosu nastąpiła jednak podczas głównego występu Gunsów. W mediach społecznościowych zawrzało. Internauci pisali o "akustycznej zbrodni" czy "piekle dla uszu". Niektórzy opuścili stadion już po kilkunastu minutach, nie mogąc znieść tych dźwięków.

Komentarze fanów w sieci mówią same za siebie. Pod postami relacjonującymi wydarzenie roiło się od słów rozczarowania i złości.

Było spoko. Chociaż narodowy to kryminał jeśli chodzi o nagłośnienie. Powinien być zakaz organizowania tam koncertów. A ktoś mówił, że Axl nie daje rady śpiewać?! - czytamy w sieci.

