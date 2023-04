Fani wulgarnie do ukochanej Skiby! Na słowo "po...chać" zareagowała ostro

Cleo jest osobą wierzącą, ale nie chodzi do kościoła! Teraz ujawnia, czemu tak się dzieje!

Wulgarne słowa na profilu Karoline Kempińskiej! Nowa ukochana Skiby ostro reaguje na tekst o "por..niu"

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska tworzą jedną z najbardziej głośnych związków polskiego showbiznesu. Fani lidera Big Cyc przecierali oczy ze zdumienia, kiedy ujawnił on swój nowy związek z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską. Sprawy potoczyły się bardzo szybko i wkrótce Krzysztof Skiba obwieścił na swoim koncie na Instagramie, że uzyskał rozwód z żoną, z którą był przez trzydzieści lat. "Jak i Karolina jesteśmy szczęśliwi" - napisał, podkreślając, że uzyskał rozwód bez orzekania o winie. Nowa ukochana Krzysztofa Skiby nadal budzi wielkie emocje u wielu fanów lidera Big Cyc. Nie wszystkim podoba się, że gwiazdor rzucił żonę po trzydziestu latach dla młodszej o 26 lat partnerki. Jeden z komentujących przeholował!

"Rozumiem po**chać na boku fajną, chętną gorącą laskę, ale..."

"Rozumiem po**chać na boku fajną, chętną gorącą laskę, ale zaraz się rozwodzić po tylu latach" - napisał pewien internauta na Instagramowym profilu Karoliny Kempińskiej. Nowa ukochana Skiby postanowiła zareagować! Zrobiła screena komentarza i zamieściła go osobno. "Normalnie nie udostępniam żałosnych wiadomości itp., ale tu komentarz PUBLICZNY. Pewnie konto fejkowe, ale może ktoś zna pana i doniesie partnerce/partnerowi, jakie ma zdanie na temat wierności w związku i czego może się spodziewać" - napisała Karolina, dodając od siebie do wulgarnego internauty: "Taki komentarz świadczy tylko o tobie. I współczuję partnerce przyszłej, jeśli według ciebie zdradzanie jest ok, a życie w prawdzie i miłość nie. Właśnie tacy ludzie hejtują, pseudo-świętoszki, bez żadnej moralności. Ohyda".

