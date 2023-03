Figura przed kamerami wyznała coś, co rozrywa serce. Prawie nikt o tym nie wiedział!

Katarzyna Figura to aktorka legendarna, którą kojarzą zarówno starsze, jak i młodsze pokolenia. Charakterystyczny głos i wygląd, świetne i ciekawe postacie, jakie odgrywała. To wszystko dało jej wielką sławę. Figura ostatnimi czasy nieco rzadziej pojawiała się w polskich mediach, ale teraz wraca w nietuzinkowym wydaniu. Wystąpiła bowiem u Żurnalisty, biorąc udział w popularnym, choć kontrowersyjnym podcaście. Kasia Figura podczas wywiadu nawiązała do wypowiedzi podczas jednego z ostatnich wywiadów u Magdy Mołek, gdzie zasugerowała, że - jak przytaczał Żurnalista - "pierwsze dziecko, ale trzecia ciąża". Nagle aktorka wyznała przed kamerami coś, co rozrywa serce. "Chyba nie chcę do tego wracać", zaczęła, a później się otworzyła.

Katarzyna Figura podjęła wiele tematów w rozmowie z Żurnalistą, ale jeden z nich szczególnie odbił się szerokim echem. Przed kamerami i przy mikrofonie wyznała coś bardzo osobistego. Prowadzący wywiad zaczął od tego, że w rozmowie z Magdą Mołek coś zasugerowała: "pierwsze dziecko, ale trzecia ciąża"...

- Tak, ale czy ja wiem, czy chcę do tego wracać? Chyba nie chcę - zaczęła Kasia Figura, ale później się otworzyła. - To są dawne i trudne czasy, ale na pewno chcę powiedzieć jedno. Wbrew albo właśnie w imię tego, przez co dzisiaj się przedzieramy, czyli że kobiety nie mają prawa do decydowania o własnym ciele... To jest po prostu niesłuszne. Kobieta powinna mieć do tego prawo. Są różne sytuacje, różne okoliczności, które mogą zdecydować o całym ich życiu. Nie powinno być takiego narzucania. W sprawach aborcji, ograniczeniach i tłumieniu protestów kobiet - skwitowała.

W komentarzach w mediach społecznościowych, gdzie trafiło wideo z tym fragmentem wypowiedzi, pojawiło się wiele głosów wspierających słowa Katarzyny Figury. Fani dziękują jej za to zdanie. Rozpływają się też nad jej sposobem wypowiedzi, głosem i wyglądem. "Wciąż przyciągająca i ciekawa, jedyna taka postać w polskim show biznesie", czytamy na TikToku.

