Finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami". W studiu Polsatu pojawią trzy diwy

Finały „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami” to nie tylko rywalizacja, ale także święto tańca i emocji. Program stał się przestrzenią, w której gwiazdy i zawodowi tancerze pokazują swoje zaangażowanie, pasję i determinację. Finałowy odcinek 15. edycji TzG odbędzie się już dziś, 17 listopada 2024 roku, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. Polsat postarał się, by było to wielkie święto, a rywalizacja o kryształową kulę zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Finałowe odcinki "Tańca z gwiazdami"

W ostatnim odcinku rywalizują zwykle trzy najlepsze pary, które przez cały sezon zdobywały najwyższe oceny jury oraz głosy widzów. W finale każdy duet wykonuje trzy tańce, w tym swoje ulubione choreografie z całego sezonu oraz specjalne pokazy przygotowane na tę okazję. Występy oceniane są przez jurorów, jednak ostateczny wynik zależy od głosów telewidzów, co wprowadza dodatkowy element nieprzewidywalności.

Na przestrzeni lat finały „Tańca z gwiazdami” obfitowały w wyjątkowe momenty. Do historii przeszły m.in. występy Anny Muchy i Rafała Maseraka, czy Natalii Szroeder i Jana Klimenta, które łączyły perfekcyjną technikę z emocjonalnym przekazem. Zwycięzcy każdej edycji zdobywają nie tylko kryształową kulę, ale także miejsce w sercach widzów jako ikony programu.

Finał 15 edycji "Tańca z gwiazdami"

W tegorocznej edycji finałowe emocje sięgną zenitu. Poziom jest bardzo wyrównany, więc o zwycięstwie mogą zadecydować nawet pojedyncze głowy widzów. O zwycięstwo powalczą:

Para nr 8: Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz , faworyci jurorów, których występy wyróżniają się niezwykłą ekspresją.

, faworyci jurorów, których występy wyróżniają się niezwykłą ekspresją. Para nr 4: Julia Żugaj i Wojciech Kucina , para zachwycająca energią i kreatywnością.

, para zachwycająca energią i kreatywnością. Para nr 12: Maciej Zakościelny i Sara Janicka, którzy zyskiwali coraz większe uznanie widzów z każdym odcinkiem​

W odcinku finałowym nie zabraknie także muzycznych występów gwiazd, w tym Edyty Górniak, Maryli Rodowicz i Roksany Węgiel. Stacja nie zdradza jednak, co na ten wieczór przygotowały diwy. Ich występy mają być niespodzianką.

Oto, kto wygra "Taniec z Gwiazdami". Internauci nie mają wątpliwości