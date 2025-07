Trwa sezon letnich ślubów! W ostatnich tygodniach miłość aż po grób ślubowali m.in. Katarzyna Bosacka z partnerem Tomaszem, Sasha Strunin i Piotr Bajtlik czy Barbara Garstka i Karol Puciaty. W miniony weekend do grona nowożeńców dołączyła Kinga Duda (29 l.)!

Córka Andrzeja Dudy poślubiła swojego wieloletniego partnera, Mateusza Zawistowskiego (34 l.). Ukochany Kingi Dudy jest cenionym prawnikiem i biznesmenem, ukończył prestiżowy University of Cambridge. Zięć prezydenta od kilku miesięcy pracuje dla rządu, a konkretnie dla resortu obrony.

Zakochani bardzo chronią swoją prywatność i unikają publicznych wystąpień. Szczegóły ich ślubu były trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili. Dyskrecję zachowali również goście. Kinga Duda i Mateusz Zawistowski pobrali się podczas skromnej uroczystości w otoczeniu najbliższych. Ślub odbył się warszawskim Pałacu Prezydenckim.

Do sieci trafiły zdjęcia paparazzi, na których można podziwiać ślubną kreację Kingi Dudy. Panna młoda w tym wyjątkowym dniu prezentowała się niezwykle elegancko. Córka prezydenta zdecydowała się na skromną suknię, która idealnie współgrała z jej delikatną urodą. Zrezygnowała też z welonu. Włosy upięła w luźny kok, w który wpięła elegancki grzebyk ozdobiony prawdziwymi perłami.

Za uczesanie odpowiadała Anya Ganea, która od lat dba o fryzurę Dudy. Fryzjerka podzieliła się na Instagramie zdjęciem zza kulis uroczystości. Dodała przy nim wzruszający opis.

Dziś moje serce pęka z dumy i wzruszenia. 9 lat… tyle trwa nasza wspólna historia. A wczoraj byłaś Panną Młodą! To coś więcej niż tylko upięcie. To symbol zaufania, które budowałyśmy przez prawie dekadę. Dziękuję za ten zaszczyt, za emocje i za to, że mogłam być częścią tak wyjątkowego dnia. Tego nie zapomnę nigdy napisała wzruszona.