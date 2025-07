Gala Tofifest 2025 bez stylowych niespodzianek? Olśniewająca Warnke, Szapołowska znów w różowym futerku!

Toruń po raz kolejny stał się stolicą kina, ale na finałowej gali Bella Tofifest 2025 uwagę skradły nie tylko statuetki. Były kolory i faktury, ale bez stylizacyjnego ryzyka i... pewna modowa powtórka, która nie przeszła niezauważona.

Grażyna Szapołowska i jej futerkowy znak rozpoznawczy

Grażyna Szapołowska ponownie postawiła na charakterystyczny dodatek, który już wczoraj był jej modową wizytówką – różowe futerko. Aktorka pojawiła się na gali w klasycznej czarnej kreacji, przełamanej właśnie pastelową narzutką z futra. To stylizacja z przekazem: zmysłowa, dojrzała i pewna siebie. A futerko? Symbol buntu i dystansu do modowej nudy.

Agnieszka Dulęba-Kasza - mocny kolor, jeszcze mocniejszy print

Na czerwonym dywanie błyszczała również Agnieszka Dulęba-Kasza w szaro-czerwonej sukni w kwiatowy wzór. Stylizacja balansowała na granicy artystycznej ekstrawagancji i czerwono-dywanowej nonszalancji. Odważny print, kontrastowe barwy i biżuteryjne kolczyki w kształcie kwiatów przyciągały wzrok – idealne połączenie kobiecości i energii, które świetnie oddało ducha festiwalu.

Katarzyna Warnke - minimalizm w najlepszym wydaniu

Z kolei jasny garnitur bez rękawów w wydaniu Katarzyny Warnke to ukłon w stronę nowoczesnej klasyki. Monochromatyczna biel, delikatne guziki i naturalna stylizacja włosów to przepis na look z klasą, który mówi: „mniej znaczy więcej”. To jedna z tych kreacji, które nie potrzebują fajerwerków, by zapamiętać je na długo. Nas zachwyciła!

Stylowo na Scenie: Jowita Budnik i Mirosław Baka

Na scenie również nie brakowało modowych akcentów. Jowita Budnik w szafirowej sukni z kopertowym dekoltem przykuwała uwagę wyrazistym odcieniem kreacji. Prosty fason i nasycony kolor to zawsze dobre połączenie – szczególnie w świetle reflektorów. Mirosław Baka wybrał klasyczną elegancję: jasnoszary garnitur, biała koszula i... ten słonecznik w dłoni. Subtelny, ale zapamiętywalny gest – idealny na zakończenie festiwalu pełnego emocji.

