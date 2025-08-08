Gąsowski ironizuje po wpisie Chajzera o Nawrockim. "Rodzaj reklamy kebabowego biznesu"

Chajzer i jego polityczne deklaracje

Filip Chajzer, były prowadzący „Dzień dobry TVN”, od kilku tygodni coraz śmielej manifestuje swoje sympatie polityczne. Po zakończonych wyborach prezydenckich w 2025 roku otwarcie poparł Karola Nawrockiego, nazywając go „super” w jednym z wpisów. Na dzień zaprzysiężenia nowej głowy państwa przygotował jednak mocniejszy akcent — na Instagramie opublikował zdjęcie prezydenta, opatrując je słowami:

Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska! Powodzenia, panie prezydencie”

Deklaracja szybko rozeszła się po sieci, a komentarze internautów były mieszane — od poparcia po krytykę. Wśród reagujących znalazł się także Piotr Gąsowski, który postanowił odpowiedzieć w swoim, dobrze znanym, ironicznym stylu.

Gąsowski wbija szpilę Chajzerowi

Prezenter Polsatu, znany z ciętego języka, rozpoczął komentarz pozornymi gratulacjami:

Filip! Gratuluję ci dzisiejszego dnia i początku kadencji twojego pana prezydenta

Szybko jednak przeszedł do krytyki, pytając, dlaczego Chajzer ujawnia swoje poglądy dopiero po drugiej turze wyborów. Gąsowski zasugerował też, że cała akcja może być związana z nowym biznesem Filipa.

Chyba że jest to rodzaj reklamy twojego nowego, kebabowego biznesu (...). Jeśli tak, to marketingowy strzał w dziesiątkę! Po takiej twojej deklaracji wszystkie stadiony w Polsce będą stały w kolejce po twoje gastronomiczne usługi

- napisał Gąsowski.

Kebab z niemiecką nutą?

Na koniec Piotr Gąsowski pozwolił sobie na osobistą anegdotę, zdradzając, że próbował już kebaba Chajzera. Pozytywnie ocenił smak, ale wbił kolejną szpilę, tym razem w nazwę lokalu:

Pycha! Brawo ty! Tylko nazwa zbyt mało patriotyczna, a wręcz niemiecka!

Choć wpis Gąsowskiego był pełen ironii, wywołał lawinę reakcji w sieci. Część internautów uznała, że to żart w dobrym tonie, inni – że niepotrzebny atak. Sam Chajzer na razie nie skomentował uszczypliwości kolegi z branży.

Show-biznes i polityka – mieszanka wybuchowa

Publiczne deklaracje polityczne gwiazd od lat wzbudzają emocje. Niektórzy, jak Chajzer, ryzykują wizerunkiem, otwarcie popierając konkretnych polityków. Inni, jak Gąsowski, chętnie komentują takie gesty, często z przymrużeniem oka. Jedno jest pewne — połączenie show-biznesu, polityki i biznesu gastronomicznego to temat, który w polskim internecie budzi żywe reakcje.

