Gdzie odbędzie się Eurowizja 2027? Ważne informacje o terminach, krajach i zaskakującym debiucie Kanady

Gdzie i kiedy Eurowizja 2027? Sofia faworytem

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, muzyczne zmagania zostaną zorganizowane w maju, a gospodarzem będzie państwo, które triumfowało rok wcześniej. Przypomnijmy, że Eurowizję 2026 zwyciężyła bułgarska wokalistka Dara, wykonując przebój "Bangaranga", zdobywając uznanie zarówno jurorów, jak i widzów.

Obecnie trwają poszukiwania miasta-gospodarza, a w grze o organizację imprezy w Bułgarii pozostają cztery ośrodki: Burgas, Płowdiw, Sofia oraz Warna. Chociaż stolica, Sofia, wysuwa się na prowadzenie, to ostateczna decyzja ma zapaść najpewniej przed końcem lipca, jak informuje portal Eska.

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Jeśli chodzi o harmonogram Eurowizji, najczęściej mówi się o dwóch wariantach. Finały oraz półfinały Eurowizji 2027 mogą zostać rozegrane w dniach 11, 13 i 15 maja lub 18, 20 i 22 maja. Organizatorzy starają się uniknąć nakładania się transmisji z ważnymi spotkaniami piłkarskimi pod szyldem UEFA, zaplanowanymi na pierwszy tydzień maja.

Kto wystąpi z Polski na Eurowizji 2027? Telewizja Polska jeszcze milczy

Ostatnie miesiące przyniosły polskim reprezentantom powody do radości. Alicja Szemplińska, prezentując piosenkę "Pray", zamknęła usta krytykom, z łatwością awansując do finału z drugiego miejsca. W ogólnym zestawieniu zajęła dwunastą pozycję, a u jurorów wywalczyła znakomite siódme miejsce – to najwyższy rezultat w ocenie sędziów od występu Edyty Górniak w 1994 roku. Co więcej, Radio Eska donosiło niedawno, że Michał Stochel, grający na akordeonie, odniósł zwycięstwo w Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków 2026, odbywającym się w Erywaniu.

Nie wiadomo jeszcze, czy polski reprezentant włączy się do rywalizacji na scenie w Bułgarii. Do tej pory przedstawiciele Telewizji Polskiej nie odnieśli się oficjalnie do swoich zamierzeń względem konkursu.

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Eurowizja 2027 i uczestnicy. Zaskakujący debiut Kanady i powrót Macedonii Północnej

Obecnie na udział w zmaganiach na terenie Bułgarii zapisało się kilkanaście publicznych stacji telewizyjnych. Warto odnotować zapowiedziany powrót Macedonii Północnej po latach nieobecności. Jednak największym zaskoczeniem pozostaje debiut Kanady w stawce. Portal Radia Eska przekazał, że kanadyjski nadawca CBS/Radio-Canada został pełnoprawnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców i zadeklarował chęć występu podczas Eurowizji w 2027 roku.

Oto lista państw, które na ten moment zadeklarowały swoją obecność na festiwalu:

Bułgaria

Dania

Finlandia

Grecja

Kanada

Luksemburg

Macedonia Północna

Niemcy

Norwegia

San Marino

Szwajcaria

Wielka Brytania

Włochy

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