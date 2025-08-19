Gosia Andrzejewicz dała się poznać publiczności jako wokalistka pop, której hity nuciła cała Polska. "Pozwól żyć", "Siła marzeń" czy "Trochę ciepła" do dziś cieszą się popularnością na jej koncertach. Piosenkarka nie boi się jednak nowych wyzwań – nagrywa płatne życzenia dla fanów, działa w social mediach, a teraz spróbuje sił w telewizji.

"A kto to mówi?" – Gosia Andrzejewicz poprowadzi program w TV Puls 2

Od 1 września w TV Puls 2 startuje program "A kto to mówi?". O godzinie 6:15 poprowadzą go na zmianę Gosia Andrzejewicz i aktor Jędrzej Taranek. Formuła show jest nietypowa – gospodarze pojawią się ze swoimi zwierzętami i razem będą komentować ciekawostki ze świata i internetowe żarty. Obok Andrzejewicz na ekranie wystąpi oczywiście kurka Pierzynka.

Kura Pierzynka – sensacja w kościele

Pierzynka zdobyła popularność w Wielkanoc, gdy piosenkarka zabrała ją na święcenie pokarmów. Jak wspominała w RMF FM:

Zdawałam sobie sprawę, że faktycznie będzie to poruszało ludzi, ale wszyscy bardzo sympatycznie do niej podeszli i byli bardzo zdziwieni, jaka ona jest grzeczna. Ona naprawdę nigdzie nie uciekała, siedziała w ławeczce, ksiądz też przyszedł ją pogłaskać i po prostu zrozumiał, że, no, kura przyszła poświęcić jajeczka. Wszyscy zaczęli podchodzić, dzieci w szczególności, ale dorośli również.

Andrzejewicz relacjonowała też drugą wizytę kurki w kościele w mediach społecznościowych:

Kurka Pierzynka to prawdziwa gwiazda, z którą dzisiaj wiele osób chciało sobie zrobić zdjęcie 😂 Ksiądz proboszcz powitał kurkę z uśmiechem i poświecił jej jajeczka🥚 Kto wie, może jeszcze będzie rozdawać autografy i składać złote jajka? 😂

- pisała 19 kwietnia na Instagramie Gosia Andrzejewicz.

Pierzynka nie raz już przyćmiła swoją właścicielkę. Teraz razem z Gosią Andrzejewicz stanie się bohaterką telewizyjnego programu. Czy uda jej się rozkochać w sobie widzów TV Puls 2 tak samo, jak wiernych w kościele? Przekonamy się już wkrótce.

