Gosia Andrzejewicz pożegnała ojca. "Żegnaj Kochany Tato"

Gosia Andrzejewicz (41 l.) w piątkowe popołudnie podzieliła się ze swoimi fanami przykrą wiadomością. W wieku 82 lat zmarł tata piosenkarki. Janusz Andrzejewicz odszedł dwa dni wcześniej, 23 kwietnia. Pogrążona w żałobie córka mężczyzny pożegnała go w poruszającym wpisie.

Żegnaj Kochany Tato. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu i w sercach moich najwierniejszych fanów - napisała Andrzejewicz.

W dalszej części wpisu Gosia Andrzejewicz podziękowała tacie za to, co dla niej zrobił To dzięki niemu mogła związać swoje życie z muzyka. Pan Janusz od samego początku wpierał córkę w podążaniu za marzeniami.

Dziękuję Ci - to dzięki Tobie i Twojej mądrości mogę spełniać swoje największe marzenie - żyć muzyką - dodała piosenkarka.

Uroczystości pogrzebowe Janusza Andrzejewicza odbyły się w sobotę 26 kwietnia w Bielsku-Białej. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 13:00 w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Świata. Po jej zakończeniu zmarły został odprowadzony przez pogrążonych w zadumie żałobników w miejsce wiecznego odpoczynku na pobliskim cmentarzu parafialnym.

Zobacz również: Nie żyje zaledwie 21-letnia gwiazda sieci. Jej ostatni wpis łamie serca

Gosia Andrzejewicz wystroiła się na pogrzeb ojca. Wielki kwiat i piórka!

Janusz Andrzejewicz pozostawił po sobie pogrążoną w żałobie rodzinę - żonę oraz trójkę dzieci. Gosia Andrzejewicz nie jest bowiem jedynaczką. Piosenkarka wychowywała się razem z bratem oraz siostrą, która została zakonnicą. Bliscy zmarłego towarzyszyli mu podczas jego ostatniej drogi. Wśród żałobników nie mogło zabraknąć i Gosi Andrzejewicz. Piosenkarka w sobotę udostępniła na instagramowej relacji zdjęcie z kościoła.

Chociaż założyła ciemne okulary, to widać było, że na jej twarzy malował się smutek. Jednak nawet w żałobie nie zapominała o swoim zamiłowaniu do mody. Andrzejewicz zaprezentowała się na pogrzebie w stylizacji, która u niejednej osoby wywołała, co najmniej, zdziwione uniesienie brwi. Piosenkarka miała na sobie czarny garnitur o oversizowym fasonie. Ozdobiony był on wielkim czarnym kwiatem, który rozkwitł na barku piosenkarki. Do tego u nogawek spodni falowały czarne piórka. Całość stylizacji wyglądała jakby została przeniesiona prosto z pokazu mody. Myślicie, że to odpowiednia kreacja na pogrzeb?

Zobacz również: Nie żyje kobieta, która oskarżyła księcia Andrzeja. Tragiczne okoliczności śmierci

Gosia Andrzejewicz i jej hity sprzed lat. Czy potrafisz je dokończyć? Pytanie 1 z 8 Czasem każdy dzień przynosi lęk... nie jest łatwo budzić samej się ze snu dzięki Tobie wszystko traci sens ale to już wszystko traci sens, bo nie ma obok Cię Następne pytanie