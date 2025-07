Grzegorz Damięcki jest w trakcie rozwodu

Grzegorz Damięcki (57 l.) pochodzi z rodziny o artystycznych korzeniach. Jedyny syn reżyserki Barbary Borys-Damięckiej i aktora Damiana Damięckiego zadebiutował na scenie w 1991 roku. Dziś rozwija się jako aktor teatralny i filmowy. Popularność przyniosły mu role w serialu "Czas honoru" czy "Belfer".

Aktor do tej pory trzymał się na uboczu show-biznesu. Głośno zrobiło się o nim trzy lata temu. To wtedy pojawiły się pierwsze doniesienia o jego domniemanym romansie z Magdaleną Schejbal (45 l.). Para miała się do siebie zbliżyć podczas pracy nad spektaklem "Gra w życie". W "Życiu na gorąco" ukazały się zdjęcia ze spotkania aktorów w warszawskiej kawiarni. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że Grzegorz Damięcki od ponad trzydziestu lat związany był z Dominiką Laskowską.

Aktor i scenografka pobrali się w 1991 roku i doczekali się trójki dzieci. Antoni i Aleksandra są już już dorośli, natomiast najmłodsza Janinka ma niespełna osiem lat. Przez lata uchodzili za jeden z najstabilniejszych związków w polskim show-biznesie. Damięccy chronili swoją prywatność i bardzo rzadko pojawiali się razem na branżowych imprezach.

Sąd przekazał nowe informacje ws. rozwodu Grzegorza Damięckiego

W kwietniu tego roku okazało się, że małżeństwo Grzegorza Damięckiego i Dominiki Laskowskiej przeszło do historii. Do jednego z warszawskich sądów trafiły papiery rozwodowe. Według doniesień Pudelka, papiery rozwodowe do sądu dostarczyła żona aktora.

Informuję, że sprawa została wniesiona przez panią Laskowską Dominikę - poinformowano w sądzie.

Zaledwie kilka dni później Grzegorz Damięcki został przyłapany w towarzystwie Magdaleny Schejbal. Aktorka pomagała mu w przeprowadzce. Internauci spekulowali, że aktor wprowadził się do kochanki, albo że razem będą wić nowe gniazdko.

Do tej pory żadna ze stron nie odniosła się zarówno do rozwodu, jak i rzekomego rozwodu. Według "Świata Gwiazd" Damiecki i Schejbal nadal są razem, ale robią wszystko, by uniknąć zainteresowania mediów.

Aktor układa sobie życie na nowo, ale będzie musiał jeszcze chwilę poczekać na oficjalne zakończenie małżeństwa. Jak informuje "Fakt", są wyznaczył termin pierwszej rozprawy rozwodowej na jesień tego roku. Jeśli Damięcki i Laskowska doszli między sobą do porozumienia, to można się spodziewać orzeczenia rozwodu po pierwszej rozprawie.

