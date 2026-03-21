Gwiazda "Miodowych lat" ma utalentowaną córkę! Występuje w popularnych serialach

Ogromną popularność Agnieszka Pilaszewska zdobyła pod koniec lat 90., kiedy wcieliła się w postać Aliny Krawczyk w serialu Miodowe lata. Produkcja szybko stała się jedną z najchętniej oglądanych komedii telewizyjnych w Polsce, a aktorka zyskała sympatię milionów widzów. Po kilku sezonach zniknęła jednak z obsady serialu. Przez długi czas wśród fanów krążyło przekonanie, że sama zrezygnowała z roli. Dopiero po latach aktorka sugerowała w wywiadach, że sytuacja wyglądała inaczej i decyzja o zakończeniu jej udziału w produkcji nie była w pełni zależna od niej.

To córka gwiazdy "Miodowych lat"! Zagrała już w znanych serialach

Choć odejście z popularnego serialu mogło wydawać się końcem pewnego etapu kariery, Agnieszka Pilaszewska nie zniknęła z branży. Na pewien czas skupiła się na życiu prywatnym i wychowaniu córki, jednak później wróciła do aktywności zawodowej.

Aktorka pojawiała się w różnych produkcjach telewizyjnych i filmowych, ale z czasem zaczęła rozwijać także inną pasję - pisanie scenariuszy. Właśnie w tej roli zdobyła kolejne zawodowe sukcesy. Była współautorką scenariuszy do popularnych seriali, takich jak Przepis na życie, Sama słodycz czy Gry rodzinne.

Artystyczne geny w tej rodzinie zdecydowanie nie są przypadkiem. Córka aktorki, Kornelia Maciejewska, również zdecydowała się pójść drogą związaną z kulturą i sceną. Studiowała za granicą, a obecnie kontynuuje edukację aktorską w Warszawie.

Młoda artystka pojawiła się już w kilku produkcjach telewizyjnych. Wystąpiła między innymi w serialu Glina. Nowy rozdział, gdzie wcieliła się w postać Tamary Rudnik. Co ciekawe, przy tworzeniu scenariusza do tej produkcji pracował jej ojciec, scenarzysta Maciej Maciejewski.

Kornelia Maciejewska ma na koncie także role w produkcjach takich jak Polowanie na ćmy oraz Jak poślubić milionera. Oprócz pracy przed kamerą występuje również na scenie teatralnej. W 2024 roku można ją było oglądać w spektaklu "Iwona, księżniczka Burgunda" wystawianym w Teatrze Powszechnym w Radomiu.

