Gwiazda "Rodziny zastępczej" wróciła na salony. Rezolutna Zosia wyrosła na piękność!

"Rodzina zastępcza": Misheel Jargalsaikhan wraca na salony

"Rodzina zastępcza" to jeden z ulubionych seriali Polaków. Pełen niezapominanych postaci kreowanych przez znakomitych aktorów. U boku Gabrieli Kownackiej oraz Piotra Fronczewskiego zagrali aktorzy młodego pokolenia: Monika Mrozowska, Aleksandra Szwed, Misheel Jargalsaikhan, Sergiusz Żymełka i Aleksander Ihnatowicz. Początkowo nieznani, szybko zyskali popularność. W trakcje trwania serialu dorastali na oczach milionów widzów.

Szczególnym zainteresowaniem widzów cieszyły się Misheel Jargalsaikhan (Zosia) oraz Aleksandra Szwed (Eliza). Dziecięce aktorki szybko podbiły serca Polaków. Wróżono im świetlaną przyszłość. Jednak tylko jedna z nich związała swoją przyszłość z aktorstwem i do dziś jest obecna w polskim show-biznesie. Po zakończeniu pierwszej części "Rodziny zastępczej", Jargalsaikhan wycofała się z aktorstwa.

Po długiej nieobecności dziecięca gwiazda coraz śmielej wraca na salony. Niedawno pojawiła się na premierze spektaklu "Prestiż". Z kolei w niedzielę gościła na 20-leciu "Tańca z Gwiazdami". Misheel Jargalsaikhan wyglądała przepięknie w prostej sukni do samej ziemi w kolorze głębokiej czerwieni.

Zobacz również: Katarzyna Zillmann w srebrzystym body w "Tańcu z Gwiazdami". Zupełnie jak Doda! Tak wyszła na parkiet

Misheel Jargalsaikhan: Co się z nią stało po "Rodzinie zastępczej"?

Po zakończeniu "Rodziny zastępczej" Misheel Jargalsaikhan zniknęła z radarów mediów. Młoda gwiazda zdecydowała się na studia medyczne, idąc tym samym w ślady swojej mamy.

Urodziłam się w Ułan Bator, ale do Polski przyjechałam w 1991 roku, jak miałam trzy lata. Moja mama, która jest lekarzem, dostała tu trzyletni kontrakt w szpitalu - mówiła przed laty w rozmowie z "Vivą".

Misheel Jargalsaikhan przez wiele lat trzymała się z dala od show-biznesu i skupiała się na nauce. W 2015 roku znowu pojawiła się na ekranach telewizorów. Wzięła udział m.in. w "Tańcu z Gwiazdami" oraz programie "Celebrity Splash". Zagrała również w miniserialu "Wmikosowani.pl". Jej powrót nie potrwał zbyt długo i wkrótce znowu postanowiła poświęcić się medycynie naturalnej. Zajmuje się m.in. masażem i akupunkturą.

Jednak coś zdecydowanie ciągnie ją do show-biznesu. W 2022 roku powróciła w kontynuacji "BrzydUli". Prężnie działa również swoją aktywność na Instagramie. Na pewien czas wróciła w rodzinne strony, a swój wyjazd relacjonowała w sieci.

Zobacz również: Ciężarna aktorka w odważnej kreacji na premierze. Zapomniała spodni?! Za to Cielecka pokazała klasę

QUIZ. Kto grał kogo w serialu "Rodzina zastępcza"? Pytanie 1 z 10 Który aktor wcielił się w postać Jędruli? Sergiusz Żymełka Stanisław Michalski Tomasz Dedek Następne pytanie