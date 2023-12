Gwiazdor "BrzydUli" wziął ślub z 20 lat młodszą aktorką. Kameralna uroczystość w Portugalii

Taka to pożyje!

Michał Sitarski i Natalia Iwańska szczególnie upodobali sobie ten zakątek Europy, bo to właśnie w Portugalii doszło także do ich zaręczyn. - 31.12.22/01.01.23 Najpiękniejsza noc w moim życiu Przyszła Pani Sitarska! - napisała wówczas Iwańska, którą można było oglądać w takich produkcjach jak: "#Bring Back Alice", "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz" i "Wszystko przed nami", gdzie grał także Sitarski, ale we wcześniejszych odcinkach.

Zakochana para pobrała się nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. Panna młoda miała na sobie jasną suknię oraz wianek z róż. Te piękne kwiaty posłużyły także jako ślubny bukiet. Michał Sitarski postawił natomiast na klasyczny czarny garnitur. Światkiem na ślubie była m.in. Zofia Jastrzębska (25 l.), aktorka znana z serialu "Infamia".

i Autor: Zofia Jastrzębska/Instagram