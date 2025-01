Gwiazdor "Rancza" z koszmarną diagnozą. Nowotwór zaatakował znienacka. I to aż dwa razy

Grzegorz Turnau w żałobie, jego ojciec nie żyje. Już wiadomo, co z pogrzebem - rodzina przekazała prośbę do żałobników

Wojciech Wysocki jest bardzo dobrze znany polskim widzom. Grał w "Klanie", "Miodowych latach" i przez wiele lat bawił widzów jako doktor Mieczysław Wezół w "Ranczu". Co ciekawe w "Klanie", popularnej telenoweli nadawanej od dekad, także wcielał się w lekarza. Sam miał ze specjalistami od medycyny sporo do czynienia. Aktor dwukrotnie walczył z nowotworem!

W styczniu Wysocki skończył 72 lata i teraz cieszy się dobrym zdrowiem. Jednak, gdy usłyszał porażającą diagnozę - rak, bał się o swoje życie.

Wojciech Wysocki walczył z rakiem. Nie raz, ale dwa razy

Aktor diagnozę, która dla wielu osób brzmi jak wyrok śmierci, usłyszał za młodu. Miał 35 lat i nie sądził, że pewne niepokojące go symptomy mogą okazać się rakiem jądra.

Ten konkretny nowotwór bywa nazywany rakiem młodych mężczyzn - atakuje młode osoby, na dodatek często wysportowane. Nie boli, więc bywa lekceważony. Niestety, bagatelizowanie każdego odstępstwa od normy może wiele kosztować. Wysocki postąpił właściwie i z problemem udał się do lekarza.

Miałem powiększony węzeł chłonny, poszedłem do lekarza i zaczęto mnie badać. Na szczęście, profesor Madej szybko mnie zdiagnozował. Najpierw mnie operowano, potem miałem chemioterapię i wyszedłem z tego - wspominał gwiazdor w rozmowie z Plejadą.

Niestety choroba wróciła nieco ponad dekadę później. Wysocki był wtedy młodym ojcem, robił karierę. Diagnoza znów sprawiła, że pojawił się lęk o życie. Aktor ponownie przeszedł operację i znów poddał się chemioterapii. Znów wygrał z rakiem!

Wojciech Wysocki głośno mówi o raku. Leki? Do końca życia

Aktor wykorzystuje swoją pozycję do tego, by propagować wiedzę o raju jąder.

Skoro kobiety mogą otwarcie mówić o raku piersi, to czemu faceci nie mogą o raku jądra? Chyba jest jakieś równouprawnienie, prawda? Przecież to część naszego ciała. Czego tu się wstydzić? To jakiś kretyński maczyzm. Zachorowało mi jedno jądro, ale mam drugie. W czym problem? Jestem żywym przykładem na to, że z tej choroby się wychodzi. Mało tego – po jej przejściu płodzi się dzieci - opowiadał Wysocki.

W innym wywiadzie dodał, że z powodu raka do końca życia będzie musiał brać leki. Do końca życia trzeba też wykonywać samodzielne badania, a co jakiś czas udać się do specjalisty na kontrolę. Ale to niska cena za bycie w dobrej formie.

Trzeba takie badania robić do końca życia, tak jak codziennie myć zęby. Niektórzy koledzy, co mnie bardzo denerwuje, dziwią się, że muszę brać leki do końca życia. A przecież kilka czynności robi się do końca życia. Jemy i śpimy, to i leki możemy brać. Trzeba się z tym pogodzić - tłumaczył w "Twoim Imperium".

