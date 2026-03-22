Gwiazdy Eurowizji zagrały w Oslo. Zabrakło Szemplińskiej! Alicja ma inne plany

Alicja Szemplińska z utworem "Pray" będzie reprezentować Polskę w jubileuszowym, 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Taką decyzję podjęli fani konkursu oraz widzowie polskich preselekcji w głosowaniu internetowym i SMS. Przed polską delegacją nieco ponad miesiąc gorączkowych przygotowań do występu. Alicja ominęła pierwszą imprezę promocyjną, ale już wkrótce będzie można zobaczyć jej występy za granicą.

Praca przed Eurowizją wre. Polska ekipa powalczy o awans 12 maja

Alicja Szemplińska przygotowuje się do występu w pierwszym półfinale imprezy, który zaplanowano na 12 maja. Polska musi pokonać co najmniej pięć państw, by dostać się do tegorocznego Wielkiego Finału. Warto przypomnieć, że 23-letnia wokalistka miała reprezentować nasz kraj już w 2020 roku z numerem "Empires", jednak konkurs został wówczas odwołany, a w kolejnej edycji TVP postawiła na Rafała Brzozowskiego.

Zgodnie z wynikami losowania, Polska zaprezentuje się w drugiej połowie koncertu. Alicja zapowiedziała już w rozmowie z Eską, że występ, w tym jej kreacja, będzie różnić się w porównaniu z tym, co zobaczyliśmy w polskich preselekcjach. Na pomoc artystce ruszyła nawet Ewa Chodakowska, urządzając dla niej treningi.

Alicja Szemplińska nie wystąpiła w Oslo, ale rozpoczyna promocję w Europie. Gdzie będzie można ją zobaczyć?

21 marca uczestnicy tegorocznej edycji zjechali do stolicy Norwegii i zaprezentowali się przed fanami oraz dziennikarzami na scenie Nordic Eurovision Party. Wśród szesnaściorga gości nie znalazła się Alicja Szemplińska. Polka nie rezygnuje jednak z zagranicznej promocji! W środę 25 marca o 20:00 spotka się na tiktokowym live z reprezentantem Grecji i jednym z faworytów do wygranej, Akylasem.

11 kwietnia wokalistka wystąpi na największym eurowizyjnym pre-party w Amsterdamie. Pojedzie też promować się w Londynie, gdzie zagra na LondonHagen 17 lub 18 kwietnia oraz London Eurovision Party - 19 kwietnia. To okazja nie tylko, by zaśpiewać dla fanów Eurowizji, ale też udzielić ogromnej liczby wywiadów oraz osobiście spotkać się z sympatykami, w tym Polonią, która w maju będzie mogła oddawać swoje głosy na Polskę. Warto dodać, że wszystkie tradycyjne imprezy promocyjne w Hiszpanii zostały odwołane wraz z bojkotem tegorocznego konkursu przez ten kraj.

Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy?

W jubileuszowym, 70. Konkursie Piosenki Eurowizji uczestniczy tylko 35 państw w obliczu fali rezygnacji po dopuszczeniu do dalszego udziału Izraela. Wiedeń został gospodarzem po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Konkurs odbędzie się w arenie Wiener Stadthalle, w dniach 12, 14 i 16 maja, a Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.

