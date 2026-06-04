Gwiazdy show-biznesu na zdjęciach z młodości. Ale się zmienili! Dziś trudno ich rozpoznać

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-04 8:43

Są zdjęcia, które trudno zapomnieć. Gwiazdy i celebryci, których dziś znamy jako pewnych siebie dorosłych - kiedyś też byli dziećmi. Zebraliśmy ich archiwalne fotografie. Nie możesz tego przegapić.

Obchodzone rokrocznie święto najmłodszych to doskonały moment na celebrację beztroski oraz wspólne spędzanie czasu. To właśnie najmłodsi przypominają dorosłym o szczerości i stanowią najważniejszy element budujący przyszłość całego świata. Każdy dorastający człowiek powinien mieć zagwarantowane odpowiednie warunki do rozwoju oraz poczucie absolutnego bezpieczeństwa.

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Czerwcowe obchody zachęcają do porzucenia na chwilę codziennej rutyny, aby w pełni poświęcić uwagę swoim pociechom i wspólnie z nimi oddać się ulubionym rozrywkom. Wyjście na seans filmowy, rodzinny piknik na świeżym powietrzu czy szaleństwo w wesołym miasteczku to tylko niektóre z popularnych form aktywnego celebrowania tego radosnego czasu.

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Historia czerwcowego święta sięga pierwszej połowy dwudziestego wieku, a dokładniej Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci zorganizowanej w Genewie w 1925 roku. To historyczne wydarzenie stało się silnym impulsem dla wielu państw do ustanowienia narodowych dni poświęconych ochronie i prawom najmłodszych obywateli. Na terenie naszego kraju oficjalne obchody zapoczątkowano pierwszego czerwca w 1952 roku. Obserwowanie rzeczywistości z perspektywy najmłodszych pozwala dostrzec ich ogromną ciekawość, która nierzadko kształtuje późniejszą, dorosłą drogę zawodową. Wiele współczesnych osobowości telewizyjnych już w najmłodszych latach przejawiało pasje, które zaprowadziły ich na sam szczyt popularności. Specjalne zestawienie archiwalnych fotografii pozwala sprawdzić, jak powszechnie znani z mediów celebryci prezentowali się kilkadziesiąt lat temu. Rozpoznanie ich na kadrach sprzed lat może stanowić dla wielu nie lada wyzwanie.

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