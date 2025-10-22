Hanna Lis wściekła! Nie dojechała na Galę Konkursu Chopinowskiego

Hanna Lis we wtorkowy wieczór zamieściła na swoim profilu Instagramowym wideo, na którym jest wyraźnie poruszona. Dziennikarka i była prowadząca "Panorami" z wściekłością w głosie opowiedziała fanom o przykrej sytuacji, która ją spotkała. Okazało się, że Hanna Lis wybierała się na Galę wręczenia nagród XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Niestety - nie udało jej się dotrzeć na koncert mimo że wystroiła się elegancko, ufryzowała i umalowała odpowiednio do okazji. Co więc poszło nie tak?

Okazuje się, że Hanna Lis dużo wcześniej zamówiła transport z jednej z korporacji taksówkowych. Kierowca jednak nie przyjechał! Później miał przyjechać kolejny i kolejny, ostatecznie gwiazda zrezygnowała z ich usług, bo jak powiedziała, "dotarła by minimum pół godziny spóźniona i to nie miało sensu". Dopytywała też swoich obserwatorów na Instagramie, czy kiedyś spotkała ich podobna, przykra sytuacja...

Hanna Lis zamiast na galę - poszła z psem

Zobacz również: Niebywały skandal na Konkursie Chopinowskim! Puściły wszystkie hamulce. "Chamstwo i podłość"

Cóż - każdy kto korzysta z korporacji różnych przewodników chyba miał choć raz taką sytuację. Trochę jednak dziwi, że nie zdecydowała się np. zamówić kierowcy z innej firmy gdy ten pierwszy z jakiegoś powodu nie dotarł...

Tak czy siak - nabzdyczona Hanna Lis poinformowała, że ona teraz w tym eleganckim stroju nie dotrze na Galę wręczenia nagród Konkursu Chopinowskiego, a w zamian uda się na spacer ze swoim pieskiem i będzie najbardziej elegancką spacerowiczką w okolicy.

Zobacz również: Cały świat słuchał Chopina! Sensacyjne wyniki prestiżowego konkursu

Hanna Lis uniknęła spotkania z Kingą Rusin

A szkoda, bo mogło dojść do ciekawego spotkania, bowiem wśród gwiazd którym akurat udało się dotrzeć na koncert znalazła się... odwieczna nemezis Hanny Lis, była żona jej byłego męża - Kinga Rusin. Cóż - panie kolejny raz uniknęły - pojednania lub konfrontacji.

Zobacz również: Rusin i Olejnik skradły show na finale Konkursu Chopinowskiego! Jedna cała w czerni, druga zachwyciła w bieli… A potem się odwróciła!