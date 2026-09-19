Ale plejada polskich gwiazd! Wszyscy przyszli na premierę "Hot Spot"

Premiery filmowe to zawsze okazja, by w jednym miejscu zobaczyć największe nazwiska rodzimego kina. Nie inaczej było tym razem. Na premierze "Hot Spot" pojawiła się liczna reprezentacja środowiska filmowego. Przed obiektywami fotografów pozowali zarówno aktorzy, jak i twórcy, którzy od lat są związani z polskim kinem.

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Holland, Ogrodnik, Gąsiorowska i Dębska razem! Tłum gwiazd na premierze

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru była oczywiście premiera "Hot Spot". Film zgromadził wokół siebie liczne grono przedstawicieli polskiej branży filmowej, którzy tego dnia przybyli, by wspólnie świętować wejście produkcji na ekrany.

Na czerwonym dywanie pojawiła się Agnieszka Smoczyńska, reżyserka znana z oryginalnego podejścia do kina. Towarzyszyli jej między innymi Andrzej Konopka oraz aktorzy związani z polską sceną filmową.

Duże zainteresowanie wzbudziła również Roma Gąsiorowska. Aktorka od lat pozostaje jedną z charakterystycznych postaci polskiego kina i tym razem także nie mogło jej zabraknąć na ważnym filmowym wydarzeniu. Przed fotoreporterami pojawiła się również Maria Dębska, która regularnie gości na najważniejszych premierach i wydarzeniach branżowych.

Wśród zaproszonych znalazła się także Jowita Budnik. Aktorka pojawiła się na premierze w towarzystwie innych przedstawicieli świata filmu. Fotoreporterzy mieli tego wieczoru sporo pracy, bo lista znanych nazwisk była naprawdę długa.

Na premierze "Hot Spot" pojawił się również Dawid Ogrodnik. Aktor należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina i jego obecność na wydarzeniu z pewnością nie umknęła uwadze fotografów. Na ściance zapozował także Dobromir Dymecki.

Wśród gości znalazła się ponadto Agnieszka Holland. Jedna z najbardziej znanych polskich reżyserek pojawiła się na premierze, dołączając do licznego grona osób związanych z rodzimą kinematografią.

Nie zabrakło także Justyny Dobrosz-Oracz. Premiera była więc nie tylko okazją do zobaczenia nowego filmu, ale również prawdziwym spotkaniem polskiego śmietanki towarzyskiej.

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