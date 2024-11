Huczna impreza po finale "Tańca z Gwiazdami". Celebryci balowali do 6. rano! Drinki, pląsy na parkiecie i przytulanki. Co tam się działo! Mamy zdjęcia

Po finałowych emocjach i wielotygodniowych treningach gwiazdy programu miały prawo wreszcie wyluzować i zabawić się w jednej z popularnych restauracji w centrum Warszawy. Zebrały się tam tłumnie. Rafał Zawierucha bawił towarzystwo i co chwilę wychodził na dwór, by puścić dymka. Tak samo zresztą jak Anna-Maria Sieklucka (32 l.).

Tak imprezują gwiazdy "Tańca z Gwiazdami"

Rafał Maserak (40 l.) szeroko uśmiechał się na widok wina musującego. Julia Żugaj (24 l.) i jej partner taneczny Wojciech Kucina (27 l.) nie mogli się powstrzymać przed czułościami. Wygląda na to, że połączyło ich coś więcej!

ZOBACZ: Julia Żugaj i Wojtek Kucina zostali nakryci! Ręka poniżej pleców i przytulanki. Mocne zdjęcia paparazzi

Na parkiecie najbardziej szalała Julia "Maffashion" Kuczyńska (37 l.) - gwiazda poprzedniej edycji, która w tym sezonie wspierała swojego ukochanego Michała Danilczuka (32 l.), tańczącego z Majką Jeżowską (64 l.). Ta z kolei z imprezy wyszła dość szybko. W dodatku obładowana torbami. Rafał Zawierucha przytulał się na dworze z piłkarzem Kamilem Glikiem (36 l.).

Gwiazdy balowały w restauracji Aioli aż do godz. 6 rano! Jako jedni z ostatnich z imprezy wyszli Maciek Zakościelny (44 l.) i Sara Janicka (29 l.). Aktor odwiózł swoją taneczną partnerkę do domu. Zanim tancerka wysiadła z auta, przegadali jeszcze pół godziny. Widać, że bardzo się do siebie zbliżyli.

NIE PRZEGAP: Zakościelny i Janicka przyłapani! Tak zachowywali się po wyjściu z imprezy. Wszystko widać

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała huczna impreza gwiazd.