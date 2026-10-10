Ida Nowakowska ubrała syna jak męża i wyznaje: Po urodzeniu dziecka zakochałam się w mężu na nowo

Ida Nowakowska zakochała się w mężu na nowo! Wszystko przez narodziny syna

Ida Nowakowska nie raz podkreślała, że rodzina jest jej największym szczęściem. Gwiazda jest związana z Jackiem Herndonem, z którym doczekała się syna Maksa. Choć życie rodziców małego dziecka bywa pełne wyzwań, w przypadku Idy narodziny syna przyniosły przede wszystkim jeszcze większą bliskość małżonków.

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Ida Nowakowska zdradziła sekret udanego małżeństwa. Chodzi o ich syna

Prowadząca "Halo tu Polsat" przyznaje, że po pojawieniu się Maksa ich związek przeszedł ogromną zmianę. Co ciekawe, nie chodzi o kryzys, którego można byłoby się spodziewać po narodzinach dziecka. Wręcz przeciwnie. Ida zauważyła, że między nią a mężem jest teraz znacznie mniej spięć.

Gwiazda zdaje sobie sprawę, że narodziny dziecka często wystawiają relacje na próbę. Nowa rzeczywistość, brak czasu dla siebie i ogrom obowiązków mogą sprawić, że małżonkowie zaczynają się od siebie oddalać. U Idy i Jacka stało się jednak zupełnie inaczej.

Nowakowska podkreśla, że na pojawienie się syna czekali długo, a Maks był przez nich bardzo wyczekiwanym i wymarzonym dzieckiem. Jak sama mówi, rodzicielstwo nie okazało się dla nich źródłem dodatkowych problemów.

Od momentu, kiedy urodził się Max, jest między nami mało jest kłótni. Wiem, że czasami jest na odwrót, że jak się rodzi dzidziuś, to jest trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Może dlatego, że byliśmy długo przed tym i Maks był takim naszym wymarzonym dzieckiem. Nie ma z nim żadnych trudności. Jest tak cudownie i dzięki temu ja chyba na nowo się zakochałam w moim mężu. Zobaczyłam go inaczej. Mam wrażenie, że nasz związek jest w ogóle inny od momentu, kiedy mamy dziecko - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

To właśnie obserwowanie Jacka w roli ojca sprawiło, że Ida zaczęła patrzeć na niego zupełnie inaczej. Macierzyństwo nie tylko zmieniło jej codzienność, ale również wpłynęło na sposób, w jaki postrzega swojego partnera.

Ida widzi w chłopcu kopię taty. - Maks wygląda zupełnie jak Jack, to jego mini wersja - śmieje się Nowakowska. Ale nie ma się co dziwić. Gwiazda ubiera syna identycznie jak męża. Można było to zaobserwować niedawno, gdy spacerowali ulicami Warszawy w dżinsowych, identycznych stylizacjach.

Rozmawiała Julita Buczek

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