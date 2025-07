Iga Świątek ma konkurencję? Maryla Rodowicz wkroczyła na kort!

Maryla Rodowicz znana jest z energetycznych występów, kolorowych stylizacji i miłości do muzyki, ale okazuje się, że ma jeszcze jedną pasję – sport! Legendarna piosenkarka nie od dziś pokazuje, że wiek to tylko liczba, a aktywność fizyczna to sposób na zachowanie formy. Jakiś czas temu gwiazda wybrała się na kort tenisowy. Czyżby inspirowała się Igą Świątek?