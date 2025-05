Były partner Patrycji Markowskiej wdał się w awanturę w Sejmie, a ona rozpala zmysły! Gorące zdjęcie

Cała Polska od rana (21 maja) żyje awanturą, do której doszło w Sejmie. Poseł PiS Dariusz Matecki twierdzi, że został fizycznie zaatakowany przez gwiazdora "M jak miłość". Jak się okazuje, chodzić ma o Jacka Kopczyńskiego, byłego wieloletniego partnera Patrycji Markowskiej. Co ciekawe, on wdał się a awanturę, a jego była... rozpala zmysły swoją fotką na Instagramie.