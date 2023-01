Jarek wrócił do "Chłopaków do wzięcia". Nagrali go podczas randki! Co z żoną Jarka Mergnera?

Krzysztof Ibisz pokazał twarz synka. Maluch rośnie jak na drożdżach! To prawdziwy słodziak

Jarek Mergner to jeden z bohaterów popularnego show Polsatu "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna szybko podbił serca fanów, nie miał jednak szczęścia w miłości. Latami bezskutecznie poszukiwał wybranki, stosując różne metody. W końcu na jego drodze pojawiła się Małgorzata. Para zaręczyła się, a wiosną 2022 roku w "Chłopakach do wzięcia" wyemitowano fragmenty ślubu Jarka oraz Gosi.

Mężczyzna zamieszkał z ukochaną w jej rodzinnym Żaganiu. Krótko po ślubie Jarka Mergnera fani zaczęli martwić się o uczestnika "Chłopaków do wzięcia". Ich uwagę przyciągnęło zachowanie sąsiadki, pani Ewy - nie brakowało opinii, że kobieta, która wcześniej opiekowała się Gosią, nadmiernie ingeruje w życie młodej pary. Internauci zauważyli również niepokojące znaki, m.in. brak obrączki na palcu Jarusia. Przypuszczano, że para mogła się rozstać, jednak mężczyzna zabrał głos i zapewniał, że między nimi wszystko jest w jak najlepszym porządku. Teraz Jarek wrócił do "Chłopaków do wzięcia" i... wybrał się na randkę!

Jarek z "Chłopaków do wzięcia" na randce z żoną. Tak świętowali rocznicę ślubu

W 324. odcinku "Chłopaków do wzięcia" pojawił się Jarek Mergner, który zabrał żonę na randkę do pizzerii. Para świętowała właśnie pierwszą rocznicę ślubu.

- Chcę pójść na tę rocznicę i wstąpić do tej pizzerii. (...) Ileż to można jeść tego mięsa? - mówił przed kamerami. Jarek i Gosia z "Chłopaków do wzięcia" zamówili dwie kawy oraz jedną dużą pizzę z szynką.

- Jesteśmy rok po ślubie z Jarkiem i nam się układa życie - mówiła Gosia. - Jarek mnie pociągnął tam na pizzę.

- Jesteśmy rok po ślubie, to trzeba uczcić tą pizzą. Tą dobrą - mówił do swojej żony Jarek Mergner. Następnie uczestnik "Chłopaków do wzięcia" wyjawił, jaka pizza jest jego ulubioną.

Poniżej znajdziecie nagranie z randki Jarka z "Chłopaków do wzięcia" i jego żony. Życzymy im wszystkiego dobrego!