Gwiazdy na finale "You Can Dance"! Królowała czerwień, nie zabrakło blasku

Co się stało?

W czwartek, 24 kwietnia 2025 roku, w programie „Jeden z dziesięciu” padł kolejny rekord! Artur Łasiński "pozamiatał" w finale, zdeklasował konkurencję i dobił do rekordu swojego imiennika z 2023 roku.

Wystrzelał wszystkie pytania!

Łasiński w finale 15. odcinka 148 serii programu "Jeden z dziesięciu" zdobył aż 802 punkty! To jeden z najwyższych wyników w historii programu! Gra była zacięta już od pierwszego pytania, ale prawdziwy show rozegrał się w finale hitowego programu TVP. Artur Łasiński zdominował rundę na czas i "zachował zimną krew" w najważniejszym momencie rozgrywki. Zwycięzca odpowiadał precyzyjnie i bezbłędnie!

– Wszyscy zastygli w oczekiwaniu na kolejne pytania, ale wyczerpaliśmy wszystkie 40 pytań, przygotowanych do finału

–powiedział Tadeusz Sznuk, gdy Artur Łasiński odpowiedział na ostatnie pytanie.

Jak wygrać "Jeden z dziesięciu"?

Artur Łasiński zdradzł tajemnicę swojego sukcesu. Okazuje się, że do wygranej można się przygotować. Ale "nie od razu Kraków zbudowano'. Nowy rekordzista programu, zanim zgarnął pulę, próbował aż trzy razy.

– Uważam, że najważniejsza jest koncentracja, refleks, ale przede wszystkim odwaga, żeby odpowiadać na pytania

– powiedział zwycięzca w TVP.

Zdaniem nowego rekordzisty "Jeden z dziesięciu" trudno pokazać swoje umiejętności bez odwagi, refleksu i silnej koncentracji. Artur Łasiński przynał, że w przeszłości udało mu się dojść do finału, ale przegrał i ta poraka była dla niego cenną lekcją.

Jak Artur został zwycięzcą

A jak doszło do tego, że Artur Łasiński wpadł na pomysł, aby wziąć udział w "Jeden z dziesięciu"? Na początku był jednym z widzów teleturnieju.

– Kiedyś siedzieliśmy ze szwagrem, oglądaliśmy odcinek. Powiedziałem, że chciałbym kiedyś tam wystąpić, a on na to: „No to dawaj telefon i się rejestrujemy!”

– opowiadał Łasiński.

Nowy rekordzista "Jeden z dziesięciu" mówi, że najważniejsze to spróbować.

– W zasadzie lubię takie rozgrywki, gdzie liczy się wiedza.

Czytaj też: Szokujące, co wyszło na temat Tadeusza Sznuka. Prezenter już tego nie ukrywa

„Jeden z dziesięciu”. Gdzie i kiedy oglądać?

Nowe odcinki teleturnieju "Jeden z dziesięciu" emitowane są od poniedziałku do piątku o godz. 18:50 w TVP2. Można je tajkże oglądać o dowolnej porze na platformie vod.tvp.pl.

Sonda Lubisz oglądać "Jeden z dziesięciu"? TAK, BARDZO CZASAMI OGLĄDAM NIE LUBIĘ NIGDY NIE OGLĄDAŁAM/-EM